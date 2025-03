Exportwert von irischem Whiskey erreicht eine Milliarde Euro

Die Irish Whiskey Association (IWA) hat mit Zahlen von Bord Bia und IWSR im Vorfeld des St. Patrick’s Day einen Report über die Marktsituation bei irischem Whiskey veröffentlicht. Aus einem Artikel bei The Spirits Business fassen wir für Sie hier die wichtigsten Einsichten zusammen.

Wie schon im Januar berichtet, sind die Exporte von irischem Whiskey 2024 insgesamt um 13% gestiegen – und zwar in allen 113 Märkten, in denen irischer Whiskey vertreten ist, mit Ausnahme von Großbritannien. Insgesamt ist der Exportwert von irischem Whiskey auf 1 Milliarde Euro gestiegen.

Der am stärksten wachsende Markt war Indien mit einer Steigerung um 107%. Insgesamt gehen rund 90% der Produktion in Exportmärkte, in über 90% davon genießt irischer Whiskey bereits Gebitssschutz.

800.000 Besucher konnten die Brennereien in Irland im letzten Jahr anziehen, die IWA beziffert die Anzahl von aktiven Destillerien mit 50, 28 davon haben ein Besucherzentrum. In der Industrie (hier wird Brauen und Destillation zusammengerechnet) sind über 10.000 Menschen beschäftigt.

Ein Statement von Eoin Ó Catháin, Director der IWA:

“The success of the Irish whiskey sector is due to the innovation, resilience and hard work of our producers – passionate distillers that are found in almost every county in Ireland, deeply proud of the heritage of Irish whiskey. Last year, we celebrated 700 years since the publication of the Red Book of Ossory, with its instructions for distilling aqua vitae – or uisce beatha – which, of course, we know today as whiskey.

The ongoing hard work and ingenuity of Irish whiskey producers provides a solid platform for the next 700 years!”