PR: Ardbeg Hour am Samstag, 6. Juni 15:00 Uhr

Nach dem Ardbeg Day am vergangenen Wochenende folgt für die Fans der Islay-Brennerei das Highlight, die Ardbeg Hour. Am Samstag lädt Ardbeg zu einem Live-Tasting mit Dr. Bill Lumsden ein. Nähere Details finden Sie in der Presseaussendung, die uns heute erreichte:

Ardbeg Hour am Samstag, 6. Juni 15:00 Uhr

Islay / München 4. Juni 2020. Zu einem Live-Tasting auf Englisch lädt die ultimative Islay Destillerie Ardbeg am Samstag, 6. Juni 2020 ein. Start ist um 15:00 Uhr (MESZ) auf dem Youtube-Kanal der Destillerie. Dr. Bill Lumsden, Director of Distilling, Whisky Creation & Whisky Stocks wird die unterschiedlichen Abfüllungen vorstellen: Ardbeg Ten Years Old, An Oa, Uigeadail, Corryvreckan und die neueste limitierte Edition Ardbeg Blaaack. Für Liebhaber des rauchigen Islay Malts der perfekte Einblick, für Einsteiger kein besserer Weg, die Range näher kennenzulernen.

Die Ardbeg Hour folgt dem ersten virtuellen Ardbeg Day am vergangenen Wochenende. Die Übertragung aus Islay mit Jackie Thomson, Dr. Bill Lumsden und vielen anderen ist nun ebenfalls auf Ardbeg TV verfügbar: www.youtube.com/ardbegtv