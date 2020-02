PR: Neu von Kirsch Import – Edradour 2009 Signatory Vintage Un-Chillfiltered, ElsBurn 6yo Marsala Cask, Balcones Whiskey

Von Kirsch Import gibt es wieder einige Neuheiten zu vermelden. Zunächst hat man sich ein neues Fass für den Edradour 2009 Signatory Vintage Un-Chillfiltered Collection gesichert, man bringt einen ElsBurn 6 Jahre Marsala Cask auf den Markt und man bringt die interessanten Balcones Whiskeys aus Texas in die deutschen Geschäfte.

Hier alle wichtigen Infos dazu, und auf welche Abfüllungen Sie sich freuen können:

Back in Black: Edradour 2009 Signatory Vintage Un-Chillfiltered Collection

Der 10-Jährige Edradour aus der Signatory Un-Chillfiltered Collection ist wieder lieferbar – und wieder konnte Kirsch Import ein besonders intensives Fass ergattern!



Über diesen Whisky braucht man wohl nicht mehr viele Worte verlieren: Intensive Sherryaromen wie Trockenobst, Rosinen, Pflaumen – dazu dunkle Schokolade und Gewürze. Bei dieser Abfüllung handelt es sich jedes mal um einen Single Cask Whisky der auf 46% Trinkstärke verdünnt, aber weder gefärbt noch kühlfiltriert wurde.

Edradour 2009/2019

Signatory Un-Chillfiltered Collection



10 Jahre

Dest. 27.11.2009

Abgef. 31.01.2020

Gereift im Sherry Cask

Fassnr. 381

46,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

ElsBurn 6 Jahre Marsala Cask

Dieser ELSBURN – THE ORIGINAL HERCYNIAN SINGLE MALT WHISKY durfte vom ersten bis zum letzten Tag in ausgesuchten European Oak Hogsheads reifen, welche zuvor über Jahre für die Reifung von bestem Dolce Marsala genutzt wurden.

Dolce Marsala, der süßeste aller Weine aus der Familie der Marsala-Weine mit einem Zuckergehalt von mindestens 140 g/l, häufig weit mehr, hinterließ in den Hogsheads und auch im fertigen Single Malt Whisky deutliche Spuren. Dolce Marsala ist hierbei eine Spur heller, als farbintensiver Sherry oder Portwein. Farblich ist dieser Malt dennoch dunkel und mit intensiver Mahagoniefärbung und aromatisch sehr vielfältig fruchtig.

Insgesamt 500 Flaschen wurden in voller Fasstärke von 52,1%vol. abgefüllt – selbstverständlich kommen ElsBurn Single Malts ohne Farbstoffe (non coloured) und ohne Kältefiltration (non chill-filtered) aus.

Die LIMITED EXCLUSIVE Sammleredition kommt in der Holzkiste.

ElsBurn 6 Jahre Marsala Cask

Herycnian Distiling Co.



6 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 01.2020

Gereift in Marsala Hogsheads

500 Flaschen

52,1 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ein texanisches Original: Balcones Whiskey

Mit Balcones ist wohl eine der spannendsten Destillieren der USA entstanden. 2008 wurde der Grundstein für das Herzensprojekt gelegt und bereits 2009 floss der erste Spirit durch die Stills.

Single Malt Whisky hat in den USA lockerere Vorgaben als seine schottischen Vertreter, so muss der Whisky keine drei Jahre reifen und nicht nur ausschließlich aus gemälzter Gerste hergestellt werden. Auch werden nicht vorrangig Pot Stills verwendet, häufig wird amerikanischer Whisky auf Patent- oder Column Stills gebrannt. Bei Balcones aber hat man sich bewusst dafür entschieden Pot Stills vom geschätzten schottischen Hersteller Forsyths bauen zu lassen.

Aber nicht nur die Pot Stills machen den Unterschied: sorgfältig ausgewählte Getreidesorten, außergewöhnliche Reifeprozesse und viel Leidenschaft machen den Balcones zu einer Besonderheit unter den unzähligen amerikanischen Whisk(e)y Brennereien. Das hier vieles richtig gemacht wird zeigen auch die regelmäßigen Auszeichnungen, die die Whiskys von Balcones erhalten. Auch das texanische Klima trägt seinen Teil bei: durch das wechselhafte Wetter reifen die Whiskys hier wesentlich schneller. Alle Abfüllungen der Destillerie werden weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Balcones Baby Blue Whisky



Erster texanischer Whisky seit der Prohibition

Hergestellt aus geröstetem blauen Mais

46,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Balcones Texas Rye 100 Proof



Hergestellt aus:

Elbon Rye

Crystal Rye

Chocolate Rye

Roasted Rye

50,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Balcones True Blue 100 Proof



Hergestellt aus geröstetem blauen Mais

50,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Balcones Brimstone



Geräuchert mit Texas Scrub Eiche

53,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Balcones Texas Single Malt Classic Edition



53,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert