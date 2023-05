TTB-Neuheit: Balblair 21 yo

Die Highland-Brennerei Balblair sieht scheinbar in ihrer Range eine Lücke zwischen dem 18-jährigem und dem 25-jährigem Single Malt, die es zu schließen gilt. Denn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank fanden wir heute die Etiketten eines Balblair 21 yo. Dieser Whisky lagerte zunächst 15 Jahre in Ex-Bourbon-Barrels, weitere sechs Jahre reifte er dann noch in „spanish oak casks seasoned with oloroso wine“. Abgefüllt ist er mit 46 % Vol. und in natürlicher Farbe, wie auf den Labeln steht, die sich so zeigen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.