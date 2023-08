TTB-Neuheit: Big Peat 10yo Mizunara Finish

Eine schöne Überraschung hat sich der unabhängige Abfüller Douglas Laing für den 75. Geburtstag der Marke ausgedacht – er wird wohl einen Big Peat 10yo Mizunara Cask Finish auf den Markt bringen.

Der Blended Malt von Islay ist als 10jähriger abgefüllt – die letzten zwei Jahre seiner Reifeperiode hat er in einem japanischen Mizunara-Fass verbringen können (ein solches Fass zu bekommen ist weder einfach noch billig, darum sieht man diese Finishes nicht allzu oft).

Geschmacklich soll der mit 48% vol. Alkoholstärke abgefüllte Blended Malt aus Islay in der Nase einen süßen, weichen Eindruck hinterlassen, dazu gekohlte Eiche und sanften Torfrauch vermitteln. Am Gaumen, so das Etikett, ist er ölig und mundfüllend, ein maritimer Eindruck vermengt sich mit sanften Gewürzen, feuchter Erde und etwas Kokosnuss. Im Finish findet man reichlich Eiche, mit cremigen Karamell und Lagerfeuerglut.

Und so sehen die Etiketten für die Abfüllung aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.