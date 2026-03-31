TTB-Neuheiten: Kyrö Sauna Stories No. 3, Kyrö Whisky of Blood und Whisky of Fire

Nicht nur schottische Whisky-Hersteller tragen die Etiketten ihrer kommenden Abfüllungen in die us-amerikanische TTB-Datenbank ein. Wenn Erscheinen auf dem US-Markt gewünscht ist, müssen alle Spirituosen-Produzenten die Label bei dieser Behörde einreichen. So beispielsweise auch die finnische Kyrö Distillery. Denn in der Datenbank der US-Behörde konnten wir die Label für die Bottlings Kyrö Sauna Stories No. 3 sowie für die Games of Thrones Kyrö-Abfüllungen Whisky of Blood und Whisky of Fire.

In einer finnischen Sauna entstand die Idee zur Kyrö Distillery, dort reifen auch die Whiskys der Kyrö-Serie Sauna Stories. Die dritte Edition dieses Peat Smoke Rye Whisky reifte, nach einer Zeit in Ex-Bourbon Casks, auch in Monbazillac Casks, einem edelsüßem Weißwein. Die Abfüllung kommt mit 50,7 % Vol. in die 3.924 erhältlichen 0,7-Liter-Flaschen, die diese Etiketten schmücken sollen:

Unsere Vermutung war eigentlich, dass die äußerst erfolgreiche HBO-Serie Game of Thrones mit dem Erscheinen der Game of Thrones Single Malt Scotch Whisky Collection und den drei Johnnie Walker Game of Thrones Bottlings im Bereich Whisky ausreichend gewürdigt sein könnte. Nun tauchen in der us-amerikanischen TTB-Datenbank die beiden Labels der Abfüllungen Kyrö Game of Thrones Whisky of Blood und Kyrö Game of Thrones Whisky of Fire auf. Ersterer ist ein Rye Whisky, der in Ex-Bourbon und French Oak Casks reifte, und mit 46 % Vol. abgefüllt ist. Whisky of Fire, hergestellt auf Smokes Malted Rye, lagerte zunächst in Ex-Bourbon Casks. Anschließend genoss er ein Finish in Rum Casks, und kommt mit 46,6 % Vol. in die Flaschen. Beide Etiketten sehen die Angabe einer Batch-Nummer vor. Wir dürfen also von weiteren Varianten der Bottlings Kyrö Game of Thrones Whisky of Blood und Game of Thrones Whisky of Fire ausgehen. Hier und hier die Label: