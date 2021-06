Charles MacLean zum Member of Order of the British Empire ernannt

Der schottische Whisky-Autor wurde für seine Verdienste um die Industrie, den britischen Export und Wohltätigkeitsorganisationen zum Member of Order of the British Empire ernannt und ausgezeichnet und darf nun das Kürzel MBE hinter seinem Namen tragen.

Nach seinen Angaben verbrachte die meiste Zeit der 1970er Jahre damit, herauszufinden, welche berufliche Laufbahn er einschlagen solle. Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte der St Andrews University und Rechtswissenschaften der University of Dundee. Doch bereits kurz nach beginn seiner Anwalts-Karriere erkannte er, dass dies nicht das Richtige für ihn war. Er wurde Schriftsteller und Whisky-Autor und erhielt 1981 seinen ersten Gehaltsscheck. Seitdem hat er 18 Bücher zu Thema Whisky veröffentlicht, weitere fünf wurden während des Lockdowns geschrieben.

Charles MacLean wurde 1992 für zum Keeper of the Quaich ernanntt, im Oktober 2009 erhielt er dann den Titel Master of the Quaich. Nun erfolgt die nächste Würdigung der Arbeit und Tätigkeit des 69-jährigen: Member of Order of the British Empire.

Wir gratulieren gang ganz herzlich!