Stilvoll feiern – Einzigartige Genussmomente von Suntory Global Spirits für den Vater-/Herrentag

Am 9. Mai feiert man in Deutschland Vatertag, und für Viele ist das ein guter Anlass, den Vätern oder sich selbst eine gute Flasche Whisky zu schenken. Suntory Global Spirits hat dazu in ihrem Fundus Umschau gehalten und einige Empfehlungen für Sie parat – zum Teil mit Mixtipps für Whiskycocktails.

Schmökern Sie doch einfach die Empfehlungen durch – vielleicht ist etwas für Sie dabei:

Stilvoll feiern – Einzigartige Genussmomente von Beam Suntory für den Vater-/Herrentag

Berlin, 03.05.2024 – Den 9. Mai widmen wir den Vätern, Vaterfiguren oder auch einfach nur den guten Freunden! In diesem Jahr findet der Vater- oder Herrentag am 9. Mai 2024 statt und auch in diesem Jahr wollen wir den Herren der Schöpfung eine kleine oder größere Freude machen. Doch welches Geschenk ist das richtige? Es gibt unzählige Geschenkideen, mit denen man den Herren eine kleine Freude bereiten kann. In den meisten Fällen bleibt es bei Klassikern wie Rasiersets oder Grillzubehör. Doch Väter und alle Arten von Vaterfiguren verdienen es, auf außergewöhnliche Weise gefeiert zu werden. Und genau deshalb bietet Beam Suntory eine Vielfalt an Spirituosen für besondere (Luxus)Momente, die man(n) gemeinsam genießen kann. Cheers!



Für alle, die noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk sind, hier ein paar Tipps:

Laphroaig Elements 1.0

Laphroaig Elements 1.0 Single Malt Whisky eignet sich hervorragend als Geschenk zum Vatertag oder Herrentag, das in Erinnerung bleibt. Dieser einzigartige Tropfen verführt mit einem harmonischen Zusammenspiel von würzigem Pfeffer, geräucherter Ananas und Lakritz-Noten. Als erste Edition einer aufregenden neuen Serie zelebriert er die Innovation und Kreativität in der Whiskyherstellung, um unerwartete Geschmacksdimensionen zu offenbaren.

Durch das Experimentieren mit dem Fermentationsprozess entsteht ein faszinierender Whisky, der sowohl Kenner als auch Entdecker begeistert.

Aroma: Frisches Meersalz, rauchiger Speck, mit Noten von Erdbeermarmelade und geräucherter Ananas, dazu Aromen von Lagerfeuerglut.

Geschmack: Würzig und pfeffrig mit Noten von tropischen Früchten, Nelken und Lakritze.

Nachklang: Wärmend und rauchig, mit einem süßen, trocknenden und langen torfigen Finale.

Alkoholgehalt: 58,6 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 172,90 €

Laphroaig 25-Year-Old Cask Strength Whisky – 2023 Edition

Das Geschenk für Männer, die bereits alles haben: Laphroaig 25-Year-Old. Sein robustes Geschmacksprofil, seine kraftvolle Rauchigkeit und seine tiefe Komplexität zollen der reichen Tradition des schottischen Whiskys Tribut. Wie alle Laphroaig Whiskys wird auch die Laphroaig 25-Year-Old Cask Strength Whisky – 2023 Edition sorgfältig aus gemälzter Gerste hergestellt, die anschließend über Torffeuer getrocknet wird.

Dieser Whisky ist nicht kältefiltriert und bietet mit einer Fassstärke von 47,3 % Vol. ein Erlebnis, das dem direkten Genuss aus dem Fass gleicht.

Aroma: Dezenter Rauchgeschmack und süße Vanillearomen, würziges Holz und Räucherspeck mit einem Hauch von Trockenobst.

Geschmack: Vielschichtig und cremig, mit Pfefferaromen und Torfrauch sowie einem Hauch von grünem Apfel.

Nachklang: Raucharomen und ein pfeffriges Finale.

Alkoholgehalt: 47,3 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 425,00 €

Drink Tipp: Old Peat von Laphroaig

Zutaten

• 60 ml Laphroaig 25-Year-Old

• 10 ml Ingwerlikör

• 5 ml Agavensirup

• 2 Spritzer Bitterlikör

Zubereitung:

Alle Zutaten in ein mit Eis gefülltes Rührglas geben. 35-40 Mal umrühren. Über einen mit Eis gefüllten Tumbler abseihen. Mit kandiertem Ingwer garnieren.

Bowmore 25-Year-Old – Islay Single Malt Scotch Whisky

Der 25-jährige Single Malt Whisky von Bowmore ist mehr als nur ein Whisky; er ist ein Symbol für die Kultur und Tradition der schottischen Islay-Region. Diese limitierte Small-Batch-Abfüllung verkörpert das Erbe und die Handwerkskunst, die hinter jedem Tropfen dieses kostbaren Whiskys stehen.

Durch die langjährige Reifung in Bourbon- und sorgfältig ausgewählten Sherryfässern hat dieser Whisky ein reiches und komplexes Geschmacksprofil entwickelt, das die Geschichte und die Aromen seiner Heimat Islay widerspiegelt. Für Väter, die die Schönheit der Handwerkskunst und die Geschichte hinter jedem Schluck schätzen.

Aroma: Salzige Nuancen vereinen sich mit dezenten Rauchnoten. Hinzu kommen dunkle Kirschen mit einem Hauch von Torf.

Geschmack: Ein anhaltender Torfrauch verbindet sich mit Schokolade, Mandeln und Nüssen. Begleitet von floralen Noten, mit einer cremigen Süße, untermauert von einer angenehmen Würze.

Nachklang: Langanhaltender angenehmer Rauch, mit Ansätzen von Kakao und Nüsse.

Alkoholgehalt: 43,0 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 378,88 €

Drink Tipp: Rob Roy oder schottischer Manhattan von Bowmore

Zutaten

• 60 ml Bowmore 25-Year-Old

• 30 ml roter Wermut

• 2 Spritzer Bitterlikör

Zubereitung

Alle Zutaten in ein mit Eis gefülltes Rührglas geben. In eine gefrostete Coupette oder ein Martiniglas abseihen. Mit einer Cocktail-Kirsche garnieren.

Maker’s Mark Premium Bourbon

Maker’s Mark ist für unkonventionelle Geister: Anstatt sich auf traditionelle Altersangaben zu verlassen, reift Maker’s Mark nach Geschmack, um sicherzustellen, dass jeder Schluck ein Genuss ist. Eine weitere herausragende Eigenschaft des Maker’s Mark Premium Bourbon Whiskys ist die Verwendung von rotem Winterweizen anstelle von Roggen, wie es bei herkömmlichen Bourbons üblich ist.

Die Sanftheit des Winterweizens spiegelt sich im milden und einzigartigen Geschmack dieses Whiskys wider.

Aroma: Süße Eiche, Vanille, helle Früchte und Weizen dominieren in der Nase

Geschmack: Süß, mit einem Gleichgewicht von Eiche, Vanille und fruchtigen Essenzen

Nachklang: Weich und cremig, mit einer angenehmen, weichen Würze und einem klaren Abgang

Alkoholgehalt: 45,0 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 27,99 €

Drink Tipp: Rosemary Maple Sour von Maker’s Mark

Zutaten

• 30 ml Maker’s Mark Whisky

• 15 ml frischgepresster Zitronensaft

• 10 ml Ahornsirup

• 2 Rosmarinzweige

• 1 Zitronenscheibe

Zubereitung

Einen Rosmarinzweig leicht in der Hand zusammendrücken und in den Mixer geben. Whisky, Zitronensaft, Ahornsirup und Eis zugeben und alles gut schütteln. Über ein Sieb in ein gekühltes Glas abgießen und mit einem frischen Rosmarinzweig und einer Zitronenscheibe garnieren.

Yamazaki 12-Years-Old

Zum Whisky-Liebhaber mit nur einem Getränk: Yamazaki 12-Years-Old. Der 12 Jahre alte Suntory Yamazaki Japanese Single Malt Whisky reift in verschiedenen Fässern, darunter ehemalige Bourbon-, Sherry- und japanische Mizunara-Eichenfässer. Der Yamazaki 12 Jahre ist ein wegweisender Malt in Japan. Führender japanischer Whisky mit Aromen von getrockneten Früchten und Honig. Er hat einen zarten, milden Geschmack mit einem anhaltend holzig trockenen Finish.

Yamazaki wurde für sein edles Aroma hochgelobt und hat einen wohlverdienten Platz in den Herzen und Gläsern von Whisky-Kennern auf der ganzen Welt gefunden.

Aroma: Fruchtige Ananas, Pfirsich und Grapefruit gepaart mit Nelken, kandierten Orangen, Vanille und Eiche

Geschmack: Noten von Kokosnuss, Butter und Cranberries

Nachklang: Lang anhaltend, mit süßem Ingwer und Zimt

Alkoholgehalt: 43,0 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 179,99 €

Highland Park Viking Heart 15 – Year-Old

Für starke Herren mit gutem Herz: Highland Park Viking Heart 15-Year-Old ist ein reicher und komplexer Single Malt. Er öffnet sich mit würzigen Aromen von Crème brûlée, Heidehonig und Zimt, gefolgt von intensiv fruchtigen Noten – frischer Ananas, garniert mit einer Prise sonnenverwöhnter Zitronenschale. Ein Hauch von frisch gebackenem Biskuitkuchen, warm aus dem Ofen, rundet das Bouquet ab. Zitrus- und Vanillanoten verweilen in den aromatischen Wellen des Torfrauchs.

Aroma: Angekohlte Zimtstangen und milder, an Heidekraut erinnernder Rauch

Geschmack: Wärmend nach Vanillebiskuit, Zitronenschale, frische Ananas und intensiver Honig

Nachklang: Komplex mit leichtem Torfrauch

Alkoholgehalt: 44,0 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 110,00 €

Diese ausgewählten Spirituosen von Beam Suntory bieten die Möglichkeit, den Vater-/ Herrentag mit außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen zu feiern. Sie sind eine Hommage an die Männer, die uns inspirieren und begleiten, und eine Einladung, gemeinsam besondere Momente zu genießen.