Frauen sind aus der Whiskyindustrie nicht wegzudenken. Einige der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte des Whiskys waren Frauen, und in der Gegenwart gewinnen sie mehr und mehr Bedeutung.

Beam Suntory Deutschland erinnert mit der nachfolgenden Aussendungen an einige historische und aktuelle Frauenpersönlichkeiten, die untrennbar mit ihren Marken verbunden sind. Auch einige Whiskys und Cocktails mit ihnen werden vorgestellt. Viel Spaß bei der interessanten Lektüre:

Women of Whisky: Suntory Global Spirits feiert die Rolle der Frau zum World Whisky Day 2024

Berlin, 16.05.2024 – Suntory Global Spirits bietet auch in diesem Jahr am Welt-Whisky-Tag spannende Einblicke in die vielfältige Welt des edlen Getränks. Whisky, ein zeitloser Klassiker mit einer über 500-jährigen Geschichte, wird von Generation zu Generation mit Hingabe destilliert. Ob auf königlichen Galas vergangener Zeiten oder bei den angesagtesten Events von heute, Whisky bleibt das Getränk der Wahl, das Menschen zusammenführt, unvergessliche Momente schafft und in der Welt der Spirituosen unverzichtbar ist.



Zum diesjährigen World Whisky Day widmet sich Suntory Global Spirits der Rolle der Frauen, welche entscheidende Pionierarbeit für die heutige Whiskylandschaft geleistet haben. Mutig betraten sie die bis heute immer noch von Männern dominierte Sparte der Whiskyherstellung und bereichern mit ihrer einzigartigen Vision und Leidenschaft das reiche Erbe dieses bernsteinfarbenen Liquids. Ihre Geschichten erzählen von Innovation, Hingabe und einem anspruchsvollen Handwerk. Der Tag des Whiskys lädt ein, in die faszinierende Welt des Whiskys einzutauchen und damit in die inspirierende Rolle, die Frauen in dieser traditionsreichen Branche spielen.

The Macallan – Kirsteen Campbell als neuer Master Whisky Maker

Die aus Thurso in den Highlands stammende Kirsteen Campbell hat 2019 Geschichte geschrieben, indem sie als erste Frau in der fast 200-jährigen Geschichte von The Macallan den Posten des Master Whisky Maker übernahm. Kirsteen begann ihre Karriere in der Branche im Jahr 2001 und arbeitete zunächst in einem Labor, um die Qualität der neu hergestellten Spirituosen zu gewährleisten. Ihre Leidenschaft für schottischen Whisky und ihr außergewöhnlicher Geruchssinn waren von Anfang an unübersehbar und machten sie zur idealen Besetzung für die Position des Master Whisky Maker bei The Macallan.

Als Leiterin des Whisky Mastery Teams arbeitet Kirsteen eng mit technischen Experten in den Bereichen Whiskyentwicklung, Lagerverwaltung sowie Marken- und Geschäftsentwicklung zusammen, um das Unternehmen voranzubringen. Gemeinsam überwacht dieses Team alle Aspekte des Whiskyherstellungsprozesses, um die höchste Qualität und Konsistenz des Endprodukts zu gewährleisten. Zur Frage, was ihre Lieblingsabfüllung von The Macallan ist, sagte Kirsteen:

„Es ist sehr schwierig, meinen absoluten Favoriten zu wählen, aber ich würde sagen, meine Lieblingsserie ist The Macallan Double Cask.”

The Macallan Double Cask 15-Year-Old

Der Macallan Double Cask 15-Years-Old ist ein ausgewogener Single Malt Whisky, bei dem die perfekte Harmonie zweier Eichen zu einem außergewöhnlichen Single Malt Whisky vereint wurde. Sherry-gelagerte amerikanische Eiche fügt der subtilen Würze der europäischen Eiche zarte Vanille hinzu und verleiht dem Whisky einen süßeren, wärmeren Geschmack und Charakter.

Aroma: Getrocknete Früchte, Karamell und Vanille, mit weichen Eichentönen und Bratapfel. Ausbalanciert mit Aromen von Honig und Schokolade.

​Geschmack: Süße Rosinen und Sultaninen, ein Hauch Vanille, Eichenwürze und Zitrusnoten.

Nachklang: Mittellang und cremig, mit wärmendem Ingwer. Es folgen Karamell- und Zitrusnoten.

Alkoholgehalt: 43 % Vol.Unverbindliche Preisempfehlung: 170,00 €

The Macallan Sour

Zutaten:

40 ml Double Cask 15 Years Old

20 ml Zitronensaft

10 ml brauner Zuckersirup

Eiweiß

Oloroso-Sherry-Float



Zubereitung: Alle Zutaten, außer Sherry, in einem mit Eis gefüllten Shaker schütteln. Über Eis in ein Glas abseihen. Mit einem Barlöffel langsam den Sherry über den Cocktail schichten.

Laphroaig: Elizabeth „Bessie“ Leitch Williamson – Islay-Whisky-Botschafterin der 60er Jahre

Im Jahr 1934 begann Bessie Williamson als Sekretärin in der Laphroaig Distillery auf der Isle of Islay zu arbeiten. Unter der Mentorschaft von Ian Hunter, dem damaligen Besitzer von Laphroaig, erwarb sie umfassende Kenntnisse über die Whiskyherstellung. 1954 wurde Bessie Williamson zur Geschäftsführerin von Laphroaig ernannt und war damit die erste Frau in einer schottischen Brennerei in dieser Position. Während ihrer Amtszeit spielte sie eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung und Erweiterung der Brennerei, wobei sie die Qualität und Integrität des Laphroaig-Whiskys stets im Blick behielt und seine weltweite Anerkennung und Verbreitung förderte.

Als Managerin von Laphroaig während des Zweiten Weltkriegs meisterte sie die Herausforderungen, die sich aus der Unterbringung der Streitkräfte, der Verwaltung der Bestände während des Brennverbots und der kontinuierlichen Bereitstellung von Laphroaigs unglaublich beliebtem Whisky für Single Malt und Blending ergaben.

Laphroaig Ian Hunter Book 5: Enduring Spirit

Laphroaig Ian Hunter Book 5: Enduring Spirit ist der Höhepunkt der Ian Hunter Serie, einer Sammlung von gealterten Single Malts, die den nachhaltigen Einfluss eines bemerkenswerten Mannes auf die Geschichte von Laphroaig feiern und würdigen. Diese letzte Abfüllung ehrt das bleibende Vermächtnis des letzten Mitglieds der Familie Johnston, das die Laphroaig-Brennerei besaß und leitete. Dies ist ein außergewöhnlich seltener Whisky in einer sehr begrenzten Serie – ihn zu besitzen bedeutet, einen Teil der Geschichte und des Erbes von Laphroaig zu besitzen.



Aroma: Leicht torfig mit Noten von Jod und angebrannten Holz. Blühendes grünes Malz, süße Zuckerwatte und Vanillefudge sowie subtile Heidelbeer- und Himbeerakzente.

​Geschmack: Süß und würzig, mit Anklängen an den klassischen Laphroaig-Torf. Gesalzenes Karamell und Karamellbonbons, geröstete Kastanien, ein Hauch von Pfirsich, Trockenblumen und weißer Pfeffer.

Nachklang: Torfig und malzig, mit einer anhaltenden Süße.



Alkoholgehalt: 45,5 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 1.299,99 €

Maker’s Mark: Margie Samuels – Die Visionärin, die Maker’s Mark und die Welt des Whiskys neu definierte

Margie Samuels war eine bemerkenswerte Persönlichkeit in der Welt des Whiskys und hat einen nachhaltigen Einfluss auf die Branche hinterlassen. Als Mitbegründerin von Maker’s Mark, einer der führenden Bourbon-Marken, spielte Margie eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und dem Erfolg des Unternehmens. Geboren 1914 als Margie Mattingly in Kentucky, heiratete sie Bill Samuels Sr., der aus einer Familie von Destillateuren stammte. Während Bill die Produktion leitete, revolutionierte sie das Marketing und die Präsentation. Sie entwickelte das charakteristische rote Wachs, das Maker’s Mark unverwechselbar macht und den Flaschen ein handgemachtes Gefühl verleiht.

Durch die Wahl des Namens „Maker’s Mark“ unterstrich sie die Handwerkskunst und Qualität des Whiskys, wodurch er als Premium-Produkt etabliert wurde. Sie war eine Pionierin in einer Zeit, in der die Whisky-Branche von Männern dominiert wurde. Ihr Erfolg und ihre Innovationskraft haben den Weg für viele andere Frauen in der Branche geebnet und gezeigt, dass auch Frauen eine führende Rolle in der Welt des Whiskys spielen können. Ihr Vermächtnis wird nicht nur in jeder Flasche Maker’s Mark, sondern auch in der Anerkennung und Wertschätzung von Frauen in der Whisky-Industrie weiterleben.

Maker’s Mark Bourbon Classic

Der Klassiker Maker’s Mark Bourbon ist eine Premium-Spirituose, die die reichen Traditionen und die Geschichte der amerikanischen Whisky-Herstellung verkörpert. Gefertigt mit den feinsten Zutaten und bis zur Perfektion gereift, ist Maker’s Mark Bourbon ein wahres Meisterwerk der Bourbon-Welt. Maker’s Mark Bourbon verwendet eine einzigartige Maische, die roten Winterweizen enthält, der dem Whiskey seinen weichen und sanften Charakter verleiht. Dieser innovative Ansatz bei der Herstellung von Bourbon ist einer der Gründe, warum Maker’s Mark zu einem der beliebtesten und kultigsten Whiskys geworden ist.Aroma: Geröstete Vanille, subtile Würze, Karamell​

Geschmack: Hell, Vanille, brauner Zucker

Nachklang: Mittelstarker Charakter, ausgewogen, reichhaltiges Karamell, Gewürze

Alkoholgehalt: 45 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 27,99 €

Maker’s Mark Sour

Zutaten:

60 ml Maker’s Mark Bourbon

20 ml frisch gepresster Zitronensaft

20 ml Zuckersirup

Zitronenzeste

Kirsche und Zitronenschale zum Garnieren

Zubereitung: Maker’s Mark Bourbon, Zitronensaft, Zuckersirup und Eis in einen Cocktailshaker geben und kräftig schütteln. Durch ein Sieb in ein mit Eiswürfeln gefülltes Tumblerglas abseihen. Mit einer Zitronenzeste garnieren.

Highland Park – Orkney Stories & Gwendoline Christie

Kein Whisky Maker, dafür aber eine mehrfach preisgekrönte Schauspielerin, die für ihre elegante, starke und einzigartige Präsenz bekannt ist: Gwendoline Christi repräsentierte 2023 Highland Park und durfte die außergewöhnliche Natur der Orkney-Insel erleben und sich mit ihrem Whisky-Erbe befassen. Gwendoline arbeitete gemeinsam mit Highland Park, das für das Infragestellen von Normen bekannt ist, an einem Kurzfilm über die Orkney-Inseln. Diese Filmpremiere im Dokumentarstil war ein Höhepunkt der 225. Jubiläumsfeierlichkeiten von Highland Park.

Gwendoline:

“Orkney hat eine atemberaubende Landschaft, die ich aus erster Hand erkunden konnte, um zu sehen, wie Umwelt und Gemeinschaften das Erbe, den Geschmack und den Geist des Highland Park Whiskys beeinflussen. Ich habe schon immer Inspiration aus meiner Umgebung geschöpft, und es hat mir gefallen, einzutauchen, wie auch Highland Park tief von der Umgebung seines Orkney-Hauses geprägt ist.“

Highland Park 18-Year-Old

Der Highland Park 18 Year Old, der von dem amerikanischen Whisky-Experten F. Paul Pacult im “Spirit Journal” als ‚Beste Spirituose der Welt‘ bezeichnet wurde, ist der meist ausgezeichnete Single Malt Whisky von Highland Park. Er wurde bei der San Francisco World Spirits Competition 2024 mit der Platin-Medaille ausgezeichnet. Dieser exzellente 18 Jahre alte Single Malt, gereift in einem hohen Anteil an Sherryfässern aus europäischer und amerikanischer Eiche, ist eine Hommage an fünf Grundpfeiler der Produktion. Er präsentiert ein raffiniertes Medley aus reifen Kirschen, bittersüßem Kakao, frisch geernteter Honigwabe und kandierten Orangenschalen. Im aromatischen Torfrauch ist ein Hauch der salzigen Meeresbrise von Orkney zu erkennen.

Aroma: Sherry-Note, Anklänge von Eiche, aromatischer Rauch.​

Geschmack: Reichhaltig, vollmundiger Geschmack, honig- und torfrauchig.

Nachklang: Weich, komplex, langanhaltend.

Alkoholgehalt: 43 % Vol.

Unverbindliche Preisempfehlung: 179,00 €