Es waren halt andere Zeiten: Im Jahr 2005 entdeckten die Fischer John Baker und Harold Hastie ein vom Kurs abgekommenes, ferngesteuertes U-Boot des Verteidigungsministeriums vor der Küste von Islay. Das U-Boot brachten sie nach Bruichladdich (aufgrund einer Verwechslung stufte der US-Militärgeheimdienst Bruichladdich in den frühen 2000er Jahren fälschlicherweise als potenziellen Standort für Massenvernichtungswaffen ein). Dort wurde es sicher verwahrt, bis das Verteidigungsministerium es abholte. Der ganzen Geschichte bedachte die Brennerei mit der ihr eignen Abfüllung Yellow Submarine: Whisky of Mass Distinction. Dieser folgte 2018 noch Yellow Submarine II: The Legend Resurfaces folgte. Und ein Nachbau des gelben U-Boots steht noch heute vor der Destillerie.

Im Rahmen der diesjährigen Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Hebriden-Brennerei nach ihrer Wieder-Eröffnung erscheint (nicht unerwartet) ein neues gelbes U-Boot. Bruichladdich Yellow Submarine III – Reclassified ist ein 14 Jahre alter, ungetorfter Single Malt Scotch Whisky. Hergestellt zu 100 % aus schottischer Gerste, reifte der Whisky in einer Kombination aus First-Fill-Bourbonfässern sowie französischen Rotweinfässern (First- und Second-Fill). In die Flaschen kommt der Whisky mit 54,2 % Vol.. Von Master Blender Adam Hannett kreiert, soll Bruichladdich Yellow Submarine III – Reclassified in der Nase Aromen von honigsüßen Hafernoten, buttrigem Shortbread, Muskatnuss, Haselnuss und einer feinen Ingwerwürze zeigen. Am Gaumen entfalten sich dann Noten von Orangenschalen, Geißblatt, Apfel, Birne, Crème brûlée und einem Hauch von Meersalz.

Bruichladdich Yellow Submarine III – Reclassified ist ab sofort über die Website der Destillerie sowie bei ausgewählten Fachhändlern zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von £100 erhältlich.