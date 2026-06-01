





Im Zeichen der beiden Inseln Sizilien und Islay stand der diesjährige Ardbeg Day. Rund 380 Ardbeggians feierten die Islay-Destillerie, sizilianisches Dolce Vita, den Flair des 1960er-Jahres-Kino – und auch die Abfüllung zum Ardbeg Day, den Ardbeg Dolce, wie Sie in der Bilder-Gallerie, die Teil der Pressemitteilung von Moët Hennessy Deutschland ist, deutlich sehen können:

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ARDBEG DAY DEUTSCHLAND ZELEBRIERT „LA DOLCE VITA“

Unterbessenbach, 1. Juni 2026. Rund 380 Ardbeggians feierten den Ardbeg Day 2026 im Zeichen zweier Inseln: Sizilien mit seinem unbeschwerten Dolce Vita und dem glamourösen Flair des 1960er-Jahres-Kino – und Islay mit seiner rauen torfigen Seite. Im Gutshof Unterbessenbach bei Aschaffenburg war italienische Live-Musik, viel Unterhaltung und jede Menge verschiedener Ardbeg-Abfüllungen geboten. Höhepunkte waren eine Vespa-Stuntshow, das legendäre Schubkarren-Rennen und die gemeinsame Verkostung des diesjährigen Ardbeg Day Release – Ardbeg Dolce – mit Leah Sullivan und Ben Hawthorn von Ardbeg.

Ardbeg

Nicht ohne einen gewissen Stolz nennt sich Ardbeg der ultimative Islay Single Malt Scotch Whisky. Im Jahr 1815 offiziell gegründet, ist Ardbeg in aller Welt von Kennern als komplexester, rauchigster und am meisten getorfter Islay Single Malt Whisky geschätzt. Gleichzeitig wartet er mit einer unerwarteten Süße auf – ein Phänomen, das auch „das torfige Paradox“ genannt wird. In den 1980- und 1990er Jahren blickte Ardbeg in eine ungewisse Zukunft bis zum Jahr 1997, als die Glenmorangie Company die Islay-Brennerei kaufte und vor dem endgültigen Auslöschen bewahrte. Seitdem ist die Destillerie wie ein Phönix aus der Asche auferstanden und heute ist Ardbeg bestens etabliert mit passionierter Anhängerschaft.

Ardbeg Committee

Das Whiskyvermächtnis wurde im Jahr 2000 durch die Gründung des Ardbeg Committees bewahrt. Das Committee besteht aus tausenden Ardbeg Fans, die dafür sorgen, dass sich „die Türen der Destillerie niemals wieder schließen“. Heute sind über 150.000 Mitglieder aus über 130 Ländern im Ardbeg Committee. In regelmäßigen Abständen werden exklusive Committee-Abfüllungen veröffentlicht. Dem Committee, geführt von Gillian Macdonald und Bryony McNiven, kann jeder kostenfrei beitreten unter Ardbeg.com/de-de/committee.

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