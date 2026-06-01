Serge verkostet: Ardbeg in einer Time Warp Session

Geplant auf Whiskyfun war, ähnlich wie in den letzten Jahren während des Fèis Ìle, das Islay Festival of Music & Malt mit „Remote-Feis-Ile“-Sessions zu begleiten. Doch, wie Serge Valetin schreibt, holte in diesem Jahr das Whiskyfun-Headquarter der Alltag wieder ein. Und so stellt er uns in einer Time Warp Session seine Verkostungsnotizen zu vier Einzelfass-Abfüllungen der Islay-Destillerie Ardbeg vor. Diese stammen aus den Produktionsjahren 1973, zweimal 2003 und 2009, und erhalten fast durchgehend Bewertungen im 90er-Bereich. So sieht also Alltag bei Whiskyfun aus!

Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Kildalton 22 yo 2003/2025 (53.3%, The Whisky Blues and PK Spirits, 2nd fill bourbon barrel, 249 bottles) 90 Ardbeg 1973/1992 (56.1%, Scotch Malt Whisky Society, #33.14) 93 An Islay Kildalton Distillery 22 yo 2003/2026 (53.4%, Abyss & HNWS, Synergy Collection, bourbon barrel, cask #118, 251 bottles) 90 Ardbeg 15 yo 2009/2025 (54.5%, Lucky Choice & Mateo Art, first fill Rivesaltes barrique, cask #90341, 90 bottles) 85