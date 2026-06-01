Serge verkostet: Ardbeg in einer Time Warp Session
Vier Single Cask Bottlings aus den Produktionsjahren 1973, zweimal 2003 und 2009 in einer Session
Geplant auf Whiskyfun war, ähnlich wie in den letzten Jahren während des Fèis Ìle, das Islay Festival of Music & Malt mit „Remote-Feis-Ile“-Sessions zu begleiten. Doch, wie Serge Valetin schreibt, holte in diesem Jahr das Whiskyfun-Headquarter der Alltag wieder ein. Und so stellt er uns in einer Time Warp Session seine Verkostungsnotizen zu vier Einzelfass-Abfüllungen der Islay-Destillerie Ardbeg vor. Diese stammen aus den Produktionsjahren 1973, zweimal 2003 und 2009, und erhalten fast durchgehend Bewertungen im 90er-Bereich. So sieht also Alltag bei Whiskyfun aus! Unsere Übersicht:
Abfüllung
Punkte
Kildalton 22 yo 2003/2025 (53.3%, The Whisky Blues and PK Spirits, 2nd fill bourbon barrel, 249 bottles)