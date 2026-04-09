Unsere Stammleser kennen ihn seit dem August des Vorjahres – heute nun ist der Ardbeg Dolce in Deutschland offiziell als Whisky zum Ardbeg Day 2026 vorgestellt worden. Der in Marsala-Dolce-Fässern gereifte Islay-Malt ist ab 26. Mai in den Ardbeg Embassies und auf Ardbeg.com für Committee-Members erhältlich, ab 30. Mai dann für alle im Fachhandel. Der Preis ist jeweils 99 Euro.

Hier alle Infos zum Ardbeg Dolce aus der Destillerie , natürlich auch mit den offiziellen Tasting Notes, die – wie der Name – zum Rauch viel Süße versprechen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

ISLAYS TORFGRÜSSE TREFFEN AUF SIZILIANISCHE SÜSSE

ARDBEG DOLCE ZUM ARDBEG DAY – „La Dolce Vita“ im Islay Style mit Whisky aus Marsala-Fässern

München / Islay 9. April 2026. Der Ardbeg Day findet jedes Jahr am finalen Samstag des Islay Festival of Music and Malt Fèis Ìle statt und hat einen festen Platz im Kalender für Ardbeg-Fans weltweit. In diesem Jahr, am 30. Mai 2026, genießen Liebhaber rauchiger Malts „La dolce Vita“ – das süße Leben – im Islay-Stil. In der Destillerie und beim großen Ardbeg Day in Deutschland feiern Ardbeggians den Glamour des italienischen Kinos der 1960er Jahre – mit dem gewissen Ardbeg-Twist.

Der Ardbeg Day Limited Release reifte in raren Marsala-Dolce-Fässern. Er zeigt eine spannende Fusion aus sizilianischer Süße mit rauchigem Islay-Torf. Marsala Dolce ist die süßeste Variante des Likörwein aus Sizilien. Der Whisky verstärkt das „torfige Paradox“ von Ardbeg – seine charakteristische Balance aus Süße und Rauch. Klassischer Ardbeg aus Bourbonfässern rundet die Rezeptur ab: Zuerst entfalten sich sonnengereifte Orangen- und Aprikosenaromen, gefolgt von dunkler Schokolade und etwas Olivenhain, bevor der sanfte Rauch mit salzigen Nussnoten die Piazza erobert.

Gillian Macdonald, Master Blender und Co-Vorsitzende des Ardbeg Committees, sagt:

„Ardbeg Dolce ist ein Single Malt, den wir in Marsala-Dolce-Fässern komplett reiften und mit Single Malt aus ehemaligen Bourbon-Casks ausbalancierten. Köstliche Noten von Zitrus, Orangenmarmelade und dunkler Schokolade mischen sich mit salzig-rauchigen Nüssen. Genießt ihn auf einer sizilianischen Terrasse oder unterm Regenschirm auf einer schottischen Insel – egal wo, wir hoffen sehr, dass er euch gefällt!“

Bryony McNiven, Distillery Managerin und Co-Vorsitzende des Committees, sagte: „Für Fans rauchiger Malts gibt es kaum etwas Schöneres als den Ardbeg Day. Und dieses Jahr feiern wir das süße Leben nach Islay-Art. Es ist Zeit, den Geist der 1960er Jahre wieder aufleben zu lassen und „La Dolce Islay“ zu genießen!“

Premiere feiert Ardbeg Dolce auch auf dem großen Ardbeg Day am 30. Mai in Deutschland. Weitere Informationen dazu erhalten alle Ardbeg Committee Mitglieder in Kürze.

Ardbeg Dolce ist ab dem 26. Mai 2026 limitiert für 99€ (UVP) in allen Ardbeg Embassies und auf Ardbeg.com für Ardbeg Committee Mitglieder erhältlich, ab dem 30. Mai im Fachhandel bundesweit.

Verkostungsnotiz Ardbeg Dolce

Farbe: Oranges Abendrot

An der Nase: Kräftig und komplex. Der Rauch wird begleitet von Aprikosennoten, saftigen Rosinen, klebrigen Datteln und herben Apfelkompott. Orangenmarmelade verleiht dem Ganzen eine zitrusartige Frische. Ein Spritzer Wasser bringt tiefere, erdige Schichten zum Vorschein: Geröstete Pilze, Kiefernnadeln, Salzfisch, Kapern und Oliven. Die Speisekammer Islays trifft auf einen sizilianischen Garten.

Am Gaumen: Gewürze geben den Ton an mit Zimtaromen, Sternanis und etwas Lakritz-Schärfe. Süße entfaltet sich mit ahornrauchigem Holz, gebackenen Datteln mit Walnüssen, Honigwaben und dunkler Schokolade. Trockenfruchtnoten folgen dicht danach, umhüllt von Zitronenzeste und mit ausgewogenen, herzhaften Noten gesalzener Nüsse und Trockenkräuter.

Nachhall: Lang und vielschichtig im Nachhall, mit Noten von geräuchertem Apfelholz, Tabak der trocknet, Lagerfeuerglut und kräftig-zähes Torföl.

Ardbeg Dolce ist mit 47,8 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.