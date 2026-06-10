Drei neue Abfüllungen von Alba Import in der Eigenserie The Alba Trail: Blair Athol, Ledaig und Linkwood

Wenn Alba Import eine neue Selektion aus ihrem Lagerhaus präsentiert (es ist jetzt mittlerweile die elfe Ausgabe), dann kann man sich auf sorgsam ausgewählte Abfüllungen freuen. The Alba Trail bietet diesmal einen Blair Athol 12yo aus einem Oloroso Sherry Hogshead in Trinkstärke, einen torfigen Ledaig aus einem Dechar/Rechar Hogshead im Alter von 13 Jahren und mit 49,5% vol. Alkoholstärke, und einen 20 Jahre alten Linkwood mit 50,1% aus dem Bourbon Barrel – Eckdaten, die Interessantes versprechen.

Die Tasting Notes und Beschreibungen zu den drei Abfüllungen, die jetzt im Fachhandel zu finden sind, lesen Sie unten:

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Neue Abfüllungen von Alba Import in der Eigenserie The Alba Trail

Das deutsche Importhaus Alba Import präsentiert neue Einzelfassabfüllungen aus den eigenen Fassvorräten. Stets in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtrierung, liegt der Schwerpunkt auf preislich attraktiven „Middle Aged Whiskys“ in 46% Trinkstärke, ergänzt hin und wieder mit älteren Qualitäten aus der in über 20 Jahren aufgebauten Fass-Sammlung.

Das 11. Trio in der Alba Trail-Serie ist nun im Fachhandel erhältlich:

Blair Athol, The Alba Trail, 2013, 12 Jahre, Oloroso Sherry Hogshead, 46 %

The Alba Trail, 2013, 12 Jahre, Oloroso Sherry Hogshead, 46 % Ledaig , The Alba Trail, 2012, 13 Jahre, Dechar/Rechar Hogshead, 49,5 %

Linkwood, The Alba Trail, 2005, 20 Jahre, Bourbon Barrel, 50,1 %

Im Herzen der Highlands, im niedlichen Pitlochry, ist Blair Athol Distillery ansässig, deren Malt für seine Haselnuss-Note bekannt und beliebt ist. Mit 12 Jahren und aus dem Oloroso Sherry Hogshead abgefüllt, präsentiert sich ein Malt in ausgewogener Kombination von Hausstil und Fasseinfluss. Haselnüsse, Zuckerrübensirup, Schokomousse und Sauerkirschen bestimmen den Duft, gefolgt von feinherber Schokolade, Kakaopulver, Paranuss und Kirschmarmelade sowie etwas Tabak am Gaumen. Abgefüllt in 46% für den sofortigen Genuss.

Aus einem Dechar/Rechar Hogshead stammt der Ledaig, also ein getorfter Single Malt von Tobermory Distillery auf der Insel Mull. Destilliert 2012 und nun mit 13 Jahren abgefüllt, treten gleich im Duft die typischen Räucherschinken-Aromen an. Doch auch Kiefernadeln und Pistazien blitzen auf. Sie verkünden, was den Gaumen erwartet: gesalzene Butter, süße Räuchernoten, Wildleder und wieder Pistazien – das Ganze überraschend cremig und buttrig weich. So sehr cremig, dass für ein wenig mehr Insel-Power die Abfüllstärke von 49,5% gewählt wurde.

Die Nummer Drei stellt ein etwas älterer Linkwood Single Malt aus dem Bourbon Barrel – das erste von drei 20 Jahre alten Fässern zum diesjährigen 20-jährigen Firmenbestehen von Alba Import. Befüllt im Jahr 2005 und nun mit 20 Jahren Reifung in Cask Strength von 50,1% abgefüllt (die Engel wussten was gut ist und waren leider sehr gierig), besticht der Malt dieser bei Master Blendern geschätzten Brennerei mit feinen fruchtigen Noten von Ananas und Pfirsichjoghurt im Duft. Im Geschmack setzen sich die ersten Eindrücke fort: überreife Früchte, Pina Colada, brauner Zucker, Kuchenteig, süßes Holz und Limette. Old School, sehr verführerisch und ein „Must Have“.

Dietmar Schulz, Geschäftsführer von Alba Import: