Serge verkostet: Drei Blair Athol von 14 bis 34 Jahren

Blair Athol ist nicht nur eine bildhübsche Brennerei (das gilt vor allem für die Außenwirkung – siehe unser Titelbild von einem unserer Besuche) mit einem netten Besucherzentrum und einer ziemlich einzigartigen Bar, sondern auch Lieferant von hervorragenden Whiskys, die man aber vor allem bei Unabhängigen findet. Falls Sie mal dort in Pitlochry sind, unbedingt die Distillery Only Abfüllung beäugen – meist ist das ein toller Fang.
In der Verkostung von Serge heute geht es um drei Blair Athol, destilliert zwischen 1991 und 2011 – im Alter von 14 bis 34 Jahren. Drei sehr gute bis hervorragende Bewertungen gibt es dafür – die Notes finden Sie hinter dem Link, die Übersichts in unserer Tabelle unten:
|Abfüllung
|Punkte
|Blair Athol 14 yo 2011/2026 (56.1%, Fadandel, 1st fill bourbon hogshead, cask #308030, 114 bottles)
|86
|Blair Athol 28 yo 1998/2026 (52.8%, Decadent Drams, 160 bottles)
|90
|Blair Athol 34 yo 1991/2026 (50.8%, OB, Rare Series, sherry ex-European oak plus PX-seasoned new American oak hogsheads, 347 bottles)
|90