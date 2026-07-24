Serge verkostet: Drei Blair Athol von 14 bis 34 Jahren

Blair Athol ist nicht nur eine bildhübsche Brennerei (das gilt vor allem für die Außenwirkung – siehe unser Titelbild von einem unserer Besuche) mit einem netten Besucherzentrum und einer ziemlich einzigartigen Bar, sondern auch Lieferant von hervorragenden Whiskys, die man aber vor allem bei Unabhängigen findet. Falls Sie mal dort in Pitlochry sind, unbedingt die Distillery Only Abfüllung beäugen – meist ist das ein toller Fang.

In der Verkostung von Serge heute geht es um drei Blair Athol, destilliert zwischen 1991 und 2011 – im Alter von 14 bis 34 Jahren. Drei sehr gute bis hervorragende Bewertungen gibt es dafür – die Notes finden Sie hinter dem Link, die Übersichts in unserer Tabelle unten:

Abfüllung Punkte