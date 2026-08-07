Claxton’s Summer Release jetzt erhältlich: Claxton’s Warehouse No. 1 – Release #11

Der unabhängige Abfüller Claxton’s hat mit dem Release #11 in der Warehouse No. 1 Serie wieder ein schönes Paket unterschiedlichster Whiskys geschnürt, deren Spektrum von den Lowlands bis nach Islay reicht. Für Österreich wird das Claxton’s Summer Release von Genuss am Gaumen distribuiert – man hat uns dazu eine Pressemitteilung geschickt, in der die sechs neuen Bottlings samt Tasting Notes vorgestellt werden:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

CLAXTON’S WAREHOUSE NO. 1 – RELEASE #11

„We don’t love it because we sell it. We sell it because we love it.“

Genau deshalb findet ihr bei uns im GENUSS AM GAUMEN keine beliebigen Whiskys – sondern Abfüllungen, hinter denen wir zu 100 % stehen. Mit Release No. 11 der begehrten CLAXTON’S Warehouse Series No. 1 ist wieder eine Kollektion eingetroffen, die das Herz echter Whisky-Liebhaber höherschlagen lässt. Streng limitierte Single Cask Releases, die Charakter, Herkunft und Fassreifung auf beeindruckende Weise widerspiegeln.

Von der maritim-rauchigen Inselschönheit Bowmore, zu einem außergewöhnlichen Triple Distilled Auchentoshan aus dem Madeira Quarter Cask bis hin zum herrlich gereiften Blair Athol aus den Highlands – jede Abfüllung ein Einzelstück. Authentisch. Fassstark. Unverwechselbar.

ARDMORE 2015 – 10 JAHRE

Fresh PX Sherry Hogshead – nur 214 Flaschen

Cask Strength 56,1% Vol.

Tasting:

in der Nase mit üppigen Sherry-Tönen, Ingwerkuchen, Gewürzen & einem schön torfig-erdigen Rauch, am Gaumen erneut intensive süße Sherry-Noten mit mehr von diesem köstlichen Ingwerkuchen & süßem Rauch, das Finish zeigt süße BBQ Noten mit einem Schokolade-Orangen im Nachhall

AUCHENTOSHAN 2011 – 14 JAHRE

Fresh Madeira Quarter Cask – nur 160 Flaschen

Cask Strength 54,5% Vol.

Tasting:

saftige Fruchtsüße in der Nase – Ananas & Melone, sowie Noten von Vanillepudding-Creme, am Gaumen erneute Fruchtaromen – getrocknete Aprikose & Mango, nicht zu süß aber wunderbar mundfüllend, das Finish ist erneut sehr fruchtintensiv mit einem Touch von Orangenschalen im anhaltenden Nachhall

BLAIR ATHOL 1997 – 28 JAHRE

Refill Bourbon Hogshead – nur 194 Flaschen

Cask Strength 54,8% Vol.

Tasting:

in der Nase mit wunderbar üppigen Noten von Fruchtsalat – Passionsfrucht, Melone, Orange und all dies mit einem Touch von Gerstenzucker, am Gaumen sanft, elegant & ebenso fruchtig, viel mehr Gerstentöne, als wie es die Nase erahnen lässt, unglaublich ausbalanciert, lieblich fruchtiges Finish mit Aromen von Orangenschalen & Melone

BOWMORE 2015 – 11 JAHRE

6 Monate Finish in einem European Oak Cask – nur 280 Flaschen

Cask Strength 54,2% Vol.

Tasting:

üppige Nase mit Noten von Lagerfeuer & BBQ, zudem ein Hauch der bekannten Bowmore-Veilchen & etwas Balsamico-Creme, am Gaumen deutlich fruchtiger mit schönen Malztönen, Ingwerkuchen & erneut Lagerfeuer, komplexes & aromenreiches Finish mit einem rauchig-fruchtigen Nachhall

GLENROTHES 2011 – 14 JAHRE

New Bourbon Hogshead – nur 375 Flaschen

Cask Strength 57,8% Vol.

Tasting:

in der Nase mit Noten von getrockneten Früchten – Aprikose & Mango, sowie üppige Gerstentöne & ebenso tropische Früchte, auch am Gaumen überwiegen die Fruchtnoten – sanfte Früchte mit süßem Gebäck & erneuten Gerstenanklängen, ein Finish das definitiv nach mehr schmeckt mit sanften tropischen Früchten & abermals Gerste

MANNOCHMORE 2015 – 10 JAHRE

Fresh Oloroso Sherry Hogshead – nur 292 Flaschen

Cask Strength 57,3% Vol.

Tasting:

elegante Nase mit Noten von Staubzucker, Vanille-Creme, süßem Gerstenwasser & Eiche, am Gaumen zeigt sich eine tolle Gerstensüße mit sanften Früchten, Vanille & einem Touch von Süßigkeiten, mehr Frucht im Finish mit süßer Eiche im Nachhall

Sommer-Special im August:

Zu jeder Claxton’s-Bestellung schenken wir euch ein graviertes Claxton’s Tasting-Glas sowie ein exklusives Pin-Badge – solange der Vorrat reicht.