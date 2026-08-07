Never Say Die Bourbon eröffnet Brand Home in Lexington/Kentucky

Never Say Die Bourbon, der in Deutschland von N10Bourbons importiert wird, wird nun in Lexington/Kentucky im Lauf des Augusts das erste eigene Brand Home eröffnen – sicherlich ein Anlaufpunkt für Fans der Marke unter unseren Lesern, die in Zukunft die Stadt im Osten von Louisville und Frankfort besuchen wollen. Der Bourbon hat eine interessante Geschichte: er wird zunächst in Kentucky destilliert und dort für sechs Jahre gereift, aber dann nach England in die White Peak Distillery in Derbyshire transferiert, wo er weiter reifen kann.

Dem europäischen Ursprung der Marke entsprechend gibt es im Brand Home ein Pub mit britischen Pub-Food und amerikanischen Snacks sowie eine Mikro-Destillerie auf zwei Ebenen.

Brian Luftman, einer der Mitbegründer von Never Say Die Bourbon sagte:

“The English pub and the live music are our way of continuing to pay homage to the horse and everything his story set in motion – right down to the Casbah Coffee Club and The Beatles. We can’t wait to welcome people through the doors.”

In den oberen Etagen erwartet die Gäste eine Präsentation der Markengeschichte von Never Say Die, um dann in einen mit Kalkstein und Eiche ausgestatteten Verkostungsraum zu kommen, dessen Tisch in Form einer ovalen Pferderennbahn gebaut ist. In einem Fasslager, das einem traditionellen Rickhouse nachempfunden ist, können Besucher ihren eigenen exklusiven Never Say Die Double Ocean Bourbon abfüllen – eine Abfüllung, die offiziell noch nicht erschienen ist

Das Brand Home befindet sich in 249 W. Short St., Lexington – wer mehr darüber wissen will, kann es hier erfahren.