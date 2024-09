Serge verkostet: Neun amerikanische Whiskeys

Bourbon, Rye und Single Malt aus den USA verkostet Serge Valentin heute auf Whiskyfun – in einer Bandbreite, die jener des amerikanischen Whiskeys angemessen ist. Leider ist man in Europa nicht gerade mit größter Auswahl bei den US-Whiskeys gesegnet – leider deshalb, weil es von dort wirklich ausgezeichnete Produkte gibt – im und abseits des Mainstreams. Das zeigt sich auch in den Bewertungen der Abfüllungen, die Serge heute im Glas hat: Nur eine schrammt knapp unterhalb der 80er-Marke vorbei, zwei dürfen eine Neun vorne tragen.

Sehen wir uns die Bottlings der Verkostung in der Tabelle an:

Abfüllung Punkte

Stranahan’s ‘Blue Peak’ (43%, OB, USA, single malt, +/-2024) 84 Sonoma ‘California Rye’ (46.5%, OB, USA, 2024) 86 Michter’s 10 yo ‘Kentucky Straight Rye’ (46.4%, OB, USA, +/-2024) 88 Never Say Die ‘Barrel Strength’ (60.5%, OB, Kentucky Straight Bourbon, barrel, cask #8) 79 Leiper’s Fork 4 yo ‘bottled in bond’ (50%, OB, Tennessee Whiskey, new American oak #4, +/-2024) 81 Heaven’s Door ‘Schlumberger Selection 6’ (59.4%, OB, Tennessee, Straight Bourbon whiskey, single barrel, cask #28897) 83 Westward ‘Pinot Noir Cask’ (45%, OB, USA, single malt, +/-2023) 87 Heritage Distilling Co. 5 yo 2018/2023 (61.15%, American Single Cask, chocolate malted barley, USA, new oak heavy char, cask #0003, 223 bottles) 90 2BAR Spirits 4 yo 2019/2023 (58.94%, American Single Cask, Straight Bourbon whiskey, ex-red wine finish, USA, cask #0005, 286 bottles) 90