Die Whiskys der Michter’s Distillery in Kentucky sind auch bei uns in Europa immer wieder erhältlich – und sie hat sich eine beachtliche Fanbase aufgebaut. Wohl nicht nur hier, denn nun ist Michter’s – bereits zum zweiten Mal in Folge – zum “meistbewunderten Whisky der Welt” gewählt worden, bei einem Ranking von Drinks International.

Die Freude teilt Michter’s mit uns – und Ihnen, in Form einer deutschsprachigen Presseaussendung:

Michter’s erhält die höchste Auszeichnung der Branche: Der meistbewunderte Whiskey der Welt 2024

LOUISVILLE, Ky., October 28, 2024 /PRNewswire/ — Die soeben veröffentlichte Liste 2024 der meistbewunderten Whiskys der Welt, die von Drinks International veröffentlicht wurde, umfasst legendäre Destillateure aus Schottland, Japan, Irland und anderen Ländern. Michter’s, der in Louisville ansässige Hersteller von Bourbon, Rye und amerikanischem Whiskey, steht zum zweiten Mal in Folge auf dem ersten Platz der Top-50-Liste.

Die Rangliste, die von einer Akademie unabhängiger, weltweit tätiger Getränkeeinkäufer, Journalisten, Barkeeper und Whisky-Experten aus mehr als 20 Ländern erstellt wird, stellt die Spitze der Leistung im weltweiten Whiskyhandel dar. Die jährliche Rangliste Drinks International gilt als die maßgebliche Liste der besten Whiskys der Welt. Springbank und Yamazaki, zwei ikonische Brennereien, wurden zum Most Admired Whisky 2022 bzw. 2021 ernannt.

Die Ergebnisse von 2024 zeigen, dass amerikanischer Whiskey von Kennern auf der ganzen Welt für seine Exzellenz anerkannt wird. Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter’s, kommentierte:

„Unser gesamtes Team freut sich über diese große Auszeichnung. Wir sind zutiefst bescheiden und all unseren Freunden und Unterstützern auf der ganzen Welt sehr dankbar.”

Andrea Wilson, Kentucky Bourbon Hall of Famer, ist sowohl Master of Maturation als auch COO von Michter’s. Wilson bemerkte:

„Wir haben bei Michter’s eine Gruppe von Menschen, die als Team zusammenarbeiten, um unser Bestes zu geben. Es bedeutet uns sehr viel, eine so wunderbare Auszeichnung zu erhalten. Als jemand, der seit Jahren in der amerikanischen Whiskey-Industrie tätig ist, freue ich mich, dass Whiskey aus den USA diese wichtige Anerkennung erhält.”

Laut Shay Waterworth, Redakteur von Drinks International,

„In den letzten zehn Jahren habe ich gesehen, wie der Ruf von Michter’s in der Branche stark gestiegen ist. Matt Magliocco und sein Team haben unermüdlich daran gearbeitet, sich mit der weltweiten Barbranche zu vernetzen, und das Reifungsprogramm ist eines der beeindruckendsten, die ich je gesehen habe. Es ist keine Überraschung, dass Michter’s den ersten Platz bei The World’s Most Admired Whiskies hält.”

Anlässlich der Ernennung von Michter’s zum World’s Most Admired Whisky 2024 bedankte sich Master Distiller Dan McKee:

„Wir tun bei Michter’s alles, was wir können, um uns auf Qualität zu konzentrieren, aber ohne die phänomenale Unterstützung, die wir von unseren Handelspartnern und unseren treuen Unterstützern erhalten haben, wäre dies niemals möglich gewesen. Wir sind der Akademie und allen, die dies möglich gemacht haben, sehr dankbar”.

Neben der Hauptbrennerei im Stadtteil Shively von Louisville betreibt Michter’s noch zwei weitere Standorte in Kentucky. In Springfield baut Michter’s auf seinem 205 Hektar großen Grundstück Getreide aus eigenem Anbau an, während Michter’s in der Innenstadt von Louisville im historischen Fort Nelson Building seine zweite Brennerei betreibt. Die Michter’s Fort Nelson Distillery befindet sich in bester Lage an der West Main Street gegenüber von Louisville Slugger und im selben Block wie das Frazier Museum. Außerdem gibt es Führungen mit Whiskey-Verkostungen und „The Bar at Fort Nelson” mit klassischen Cocktails, die vom Spirituosen- und Cocktail-Historiker David Wondrich kuratiert werden.

Michter’s blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter’s-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.

Weitere Informationen über die Drinks International Most Admired Whiskies List, einschließlich des vollständigen Berichts für 2024, finden Sie hier:

https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/11449/Michter_s_retains_top_spot_in_Most_Admired_Whiskies_2024.html