Neu für den Travel Retail: Tomatin Double Cask 13 Year Old

Die Tomatin Distillery kündigt eine neue Abfüllung exklusiv für den weltweiten Reiseeinzelhandel an. Tomatin Double Cask 13 Year Old, abgefüllt mit 43 % Vol., reifte in einer Kombination aus Bourbon- und Oloroso-Sherry-Fässern. Der Single Malt bietet, so die offiziellen Tasting Notes, Aromen von Bratäpfeln, Birnen, Nelken-Karamellsauce, Kokosnuss und Guave. Am Gaumen folgen Noten von schokoladigem Granola, getrockneten Cranberries in Joghurtmantel, Sultaninen und Zimt.

Tomatin Double Cask 13 Year Old präsentiert sich in einer neuen Verpackung und einem neuen Etikettendesign. Die satte Purpurfarbe soll die Aufmerksamkeit und Lebendigkeit des Whiskys im Regal verstärken. Die goldenen Details symbolisieren elegant die Jahresringe von Eichenholz.

Graham Nicolson, Global Sales Director bei Tomatin, kommentierte die Markteinführung so:

“Our global travel retail range showcases the unrivalled variety and quality of casks we have to offer at Tomatin Distillery. The introduction of our 13-year-old single malt whisky is a natural evolution in our portfolio and a welcome addition to the range.”