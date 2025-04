Cocktail-Rezepte, dem neuen Sweet & Savory-Trend entsprechend, lässt uns Suntory Global Spirits über ihre Agentur zukommen. Die Zutaten, die Sie für Maker’s Mark Smoked Salt Margarita, Laphroaig Lavender Sour sowie Bowmore Rose Fizz benötigen, wie auch die genaue Zubereitung, finden Sie in der folgenden Presseaussendung, die wir auf unseren inhaltlichen Schwerpunkt Whisk(e)y konzentriert haben:

Sweet & Savory: Die neuen Cocktail Trends 2025

Frankfurt am Main, 08. April 2025 – Mit dem Frühling kommt eine neue Leichtigkeit und eine frische Welle an Kreativität, die auch die Cocktail-Welt erfasst. Der Trend 2025 dreht sich um die spannende Kombination von süßen und salzigen Aromen – der sogenannte Sweet & Savory-Trend. In einer Zeit, in der kulinarische Grenzen verschwimmen und neue Geschmackserlebnisse immer mehr im Mittelpunkt stehen, präsentiert Suntory Global Spirits aufregende neue Genussmomente, die sowohl süß als auch salzig begeistern.

Dieses Jahr geht es nicht nur um klassische süße oder salzige Zutaten, sondern um ihre harmonische Verbindung. Der süße Geschmack von Lavendel und Rose trifft eine salzige Note von eingelegter Gurke, und die Schärfe von Chili bringt das Ganze auf ein neues Level. Jede Kreation überrascht mit einem einzigartigen Twist und entführt den Gaumen auf eine spannende Reise zwischen den zwei Gegensätzen. Diese Vielseitigkeit ist das Besondere des Trends: Jeder Schluck wird zu einem Erlebnis, das den Cocktail zu mehr macht als nur einem Getränk – ein Geschmackserlebnis, das alle Sinne anspricht und die Erwartungen an klassische Cocktails neu definiert.

Maker’s Mark Smoked Salt Margarita

Der Maker’s Mark Smoked Salt Margarita ist eine aufregende Fusion aus intensiven Bourbon-Aromen und einer verspielten Kombination aus süßen und salzigen Nuancen. Fruchtige und karamellisierte Noten verschmelzen mit einer rauchigen Salzinfusion und kreieren unerwartete Genussmomente.

Zutaten:

50 ml Maker’s Mark

25 ml Limettensaft

15 ml Agavensirup

2 Dashes Rauchsalz

Eis

Salz und Chili (für den Rand des Glases)

Zubereitung:

Die Glasränder mit einer Mischung aus Salz und Chili bestreuen. Maker’s Mark, Limettensaft, Agavensirup und Rauchsalz in einem Shaker mit Eis schütteln. In ein vorbereitetes, gekühltes Glas abseihen.

Laphroaig Lavender Sour

Mit dem Frühling kommt die Vorfreude auf das Aufblühen der Natur – und das findet sich auch im Laphroaig Lavender Sour. Die rauchige Tiefe des Laphroaig 10 Years Old harmoniert mit zartem Lavendel und einer erfrischenden Zitronennote. Die Zugabe von Eiweiß verleiht ihm eine samtige Textur, die den floralen Genuss perfekt abrundet.

Zutaten:

50 ml Laphroaig 10 Years Old

30 ml Zitronensaft

20 ml Lavendelsirup (Lavendelblüten in Zuckerwasser ziehen)

1 Eiweiß

Eiswürfel

Lavendelzweig (zur Dekoration)

Zubereitung:

Laphroaig, Zitronensaft, Lavendelsirup und Eiweiß in einen Cocktailshaker geben. Ohne Eis kräftig schütteln, um das Eiweiß gut zu emulgieren. Eiswürfel hinzufügen und nochmals kräftig schütteln. In ein gekühltes Glas abseihen. Mit Lavendelzweig garnieren.

Bowmore Rose Fizz

Der Bowmore Rose Fizz ist nicht nur ein erfrischender Cocktail, sondern auch ein echter Hingucker, der den aktuellen Burgundy-Trend aufgreift. Der rauchige Charakter des Bowmore 12 Years Old verbindet sich perfekt mit dem floralen Rosenlikör und der spritzigen Zitronennote, während Zuckersirup und Sprudelwasser für die harmonische Frische sorgen. Abgerundet mit einer Dekoration aus Rosenblütenblättern zeigt dieser prickelnde Drink, wie gut sich die aktuellen Trendfarben in die Cocktail-Welt integrieren lassen. Die Farbe Burgundy, die in Mode und Lifestyle immer stärker an Bedeutung gewinnt, spiegelt sich jetzt auch in der Cocktail-Kultur wider.

Zutaten:

50 ml Bowmore 12 Years Old

25 ml Rosenlikör

15 ml Zitronensaft

10 ml Zuckersirup

Sprudelwasser

Rosenblütenblätter zur Garnitur

Zubereitung:

Den Bowmore 12 Years Old, den Rosenlikör, den Zitronensaft und den Zuckersirup in einen Shaker geben. Den Shaker mit Eis füllen und kräftig schütteln, bis die Mischung gut gekühlt ist. Die Mischung in ein mit Eis gefülltes Glas abseihen. Das Glas mit Sprudelwasser auffüllen. Den Drink mit ein paar Rosenblütenblättern garnieren.