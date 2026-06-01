Neu bei HaWe Bremen: Scarabus 30 yo Batch No. 2

Ein Single Malt Scotch Whisky von der schottischen Insel Islay, 30 Jahre gereift in Bourbon Fässern und mit 43,6 % Vol. abgefüllt: So kurz könnte Scarabus 30 Jahre – Limited Edition No. 2 zusammengefasst werden. Mehr Informationen zu dieser Abfüllung plus Original Tasting Notes finden Sie in der Aussendung, die wir von der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu bei HaWe Bremen: Scarabus 30 Jahre – Limited Edition No. 2 – 43,6 % Vol. – New Islay Distillery

Die Limited Edition No. 2 ist der zweite Batch der bisher ältesten Abfüllung von Scarabus – Scarabus 30 Jahre. Hinter dem Islay Single Malt Scotch Whisky steckt eine neue, mystische Islay Brennerei – welche mag es womöglich sein?

„Inspired by an alchemy of craft and cask, time, sea, and air. A whisky for those with a curious mind and an eye for detail. Bold and honest about its Islay origins and just a little mysterious about everything else.“

Die neue Limited Edition von Islay präsentiert sich mit intensiven maritimen Noten und dem charakteristischen Islay-Torf, sowie einem kräftigen, vollmundigen Aroma von Meersalz und geräuchertem Schinken. Durch die Reifung in Bourbon Fässern entfalten sich Aromen von Toffee, Vanille und Zitrusfrüchten. Ein langeranhaltender und angenehm weicher Abgang runden den Scarabus 30 Jahre Batch No. 2 ab.

Verfügbar ist der Scarabus 30 Jahre im Handel mit einer UVP von 350,00 €.

Original Tasting Notes

Bold and full-bodied with notes of coastal brine, rich peat smoke and cured meats softened by butterscotch, vanilla, and lemon zest. A smooth and lingering finish that echoes the unmistakable character of Islay whisky.