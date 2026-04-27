Neues Glenfarclas Gift-Pack über HaWe Bremen erhältlich

Eine neue und besondere Geschenkpackung der Speysdie-Brennerei Glenfarclas wird über die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft den Handel in Deutschland erreichen. Diese enthält dem Glenfarclas 15 yo noch Glenfarclas 105 und des Glenfarclas 25 yo, jeweils als 5cl Miniatur.

Alle weiteren wichtigen Details in der Aussendung von HaWe Bremen:

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Neu: Glenfarclas Gift-Pack 15 Jahre + Glenfarclas 105 Miniatur & Glenfarclas 25 Jahre Miniatur

Das neue Gift-Pack enthält neben dem Glenfarclas 15 Jahre in Originalgröße, je eine 5cl Miniatur des ikonischen Glenfarclas 105, sowie eine Miniatur des spannenden Age-Statements Glenfarclas 25 Jahre.

NEW DESIGN

Der Glenfarclas 15 Jahre präsentiert sich gemeinsam mit den 5cl Miniaturen Glenfarclas 105 & Glenfarclas 25 Jahre in einer neuen edlen Premium Geschenkpackung geziert von einer Zeichnung der Traditionsbrennerei und der atemberaubenden Landschaft der Speyside. Ideal zum Verschenken oder zum selbst Genießen, lädt das neue Gift-Pack zu einem Glenfarclas-Erlebnis ein, die drei ausgezeichneten Klassiker der Brennerei zu verkosten!

Die Limited Edition ist im Handel mit einer UVP von 109,90 € verfügbar.

Die Premium Geschenkpackung enthält:

Glenfarclas 15 Jahre (0,7l): „The Grant Families Favourite. Lots of body, superb balance of Sherry and malt. Long lasting and distinguished finish.“

„The Grant Families Favourite. Lots of body, superb balance of Sherry and malt. Long lasting and distinguished finish.“ Miniatur Glenfarclas 105 (0,05l): „Bold & Punchy – A great Whisky holding all the flavours of all the Glenfarclas in one glass.“

„Bold & Punchy – A great Whisky holding all the flavours of all the Glenfarclas in one glass.“ Miniatur Glenfarclas 25 Jahre (0,05l): „A quarter century of Sherry – A great after-dinner Whisky so rich and full that it is a dessert itself, with a finish that goes forever“

Latest Awards

Wer seit über 150 Jahren Whisky herstellt, weiß genau, worauf es ankommt – dieses Wissen macht sich in der hohen Qualität des Glenfarclas-Single Malts bemerkbar und zahlt sich aus: Bei den Icons of Whisky Awards 2026 wird Master Distiller Callum Fraser zum „Master Blender of the year 2026“ gekürt. Außerdem wird das Glenfarclas Production Team mit „Highly Commended“ in der Kategorie „Production Team“ ausgezeichnet.