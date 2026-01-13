Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft startet das neue Jahr 2026 mit zwei Scarabus Single Cask Editionen. Die beiden Islay Single Malts reiften in Bourbon Barrels und sind auf 260 beziehungsweise 193 Flaschen limitiert.



Alle Details zu den Scarabus Single Cask Editionen nachfolgend, inklusive der Tasting Notes:

Hanseatische Weinhandelsgesellschaft erstmalig mit Scarabus Single Cask Editionen

Das neue Jahr starten wir mit erstmaligen Scarabus Single Cask Editionen und stellen zwei spannende Bourbon-Einzelfassabfüllungen vor – Scarabus The Single Cask Collection. Islay Single Casks erscheinen nur selten und sind daher eine Besonderheit. Uns erreichen zwei besondere Bourbon-Expressionen: Scarabus Single Cask Bourbon Barrel Cask No. 11 und Scarabus Single Cask Bourbon Barrel Cask No. 12. Welche Destillerie sich genau hinter diesem mystischen Single Malt aus der legendären Whisky-Region Islay verbirgt ist nicht Gewiss, könnte aber vielleicht bei einer Verkostung erkannt werden..

Streng Limitiert: Die erstmaligen Scarabus Single-Cask Releases sind streng limitiert auf jeweils 260 Flaschen – Cask No. 11 und 193 Flaschen – Cask No. 12. Im Handel sind beide Editionen mit einer UVP von 66,90 € erhältlich.

The Scarabus Collection

Legenden besagen, dass die Natur auf der schottischen Insel Islay so manches Geschenk bereithält. Gemeint ist jene besondere Alchemie, die aus dem Lauf der Zeit und dem Meer samt seiner salzigen Brise entstanden ist. Ergänzt durch Handwerk vom Feinsten und das virtuose Spiel mit den Fässern ist ein Whisky für Feingeister kreiert worden, die über Liebe zum Detail verfügen und gerne Neues entdecken: Scarabus. Der ungewöhnliche Name stammt aus dem Altnordischen, geht auf das 13. Jahrhundert zurück und lässt sich am besten mit „felsiger Ort“ übersetzen.

Scarabus Single Cask No. 11 – Bourbon Barrel – 59,6 % Vol. – Streng Limitiert auf 260 Flaschen

Powerful and richly peated, this whisky has a nose of campfire ash, toffee apples and driftwood. The palate is smoky and intense, imbued with flavours of burnt orange peel, black pepper, and milk chocolate. A long and brooding finish, with notes of embers and medicinal peat.

Scarabus Single Cask No. 12 – Bourbon Barrel – 58,0 % Vol – Streng Limitiert auf 193 Flaschen

A powerful and full-bodied nose with aromas of peat smoke, toasted marshmallows, and roasted nuts. The palate is rich yet earthy, combining flavours of lemon zest, honeycomb, and salted caramel. The finish is long and lingering with sweet spices and maritime smoke.