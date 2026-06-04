Sakurao Destillerie präsentiert neue limitierte Edition: Togouchi Rum Cask Finish

Eine interessante Kombination zweier (auch geschmacklicher) Welten ist der neue Togouchi Rum Cask Finish aus der japanischen Sakurao Destillerie, der nun über den Importeur Rising Brands nach Deutschland kommt. In ihm vereinen sich, so der Importeur in der Presseaussendung, japanische Exaktheit mit der Exotik der Karibik.

Der Togouchi Rum Cask Finish trägt einen UVP von € 49,90 und ist ab sofort im Handel zu finden. Die Tasting Notes und weiterer Infos, auch über die Brennerei, finden Sie nachstehend:

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Togouchi präsentiert neue limitierte Edition: Rum Cask Finish verbindet japanische Präzision mit karibischer Exotik

Nürnberg / Hiroshima, Juni 2026 – Mit dem Togouchi Rum Cask Finish präsentiert die japanische Sakurao Destillerie eine neue Limited Edition, die das traditionsreiche japanische Whiskyhandwerk mit der aromatischen Vielfalt jamaikanischer Rumfässer verbindet.

Der Blended Japanese Whisky wird vollständig in Japan destilliert, gereift und geblendet. Die Basis bildet ein Blend aus Getreidewhisky und 15 % Malt Whisky auf Gerstenbasis, der zunächst zwei Jahre in Ex Bourbonfässern (First & Second Fill) reift. Anschließend folgt ein 18 monatiges Finish in ehemaligen jamaikanischen Rumfässern, das dem Whisky seine exotische und genussvolle Aromatik verleiht. Abgefüllt wird der Togouchi Rum Cask Finish mit 43 % Vol., eine Neuheit innerhalb der Togouchi Blended Range.

Bereits in der Nase zeigt sich der Togouchi Rum Cask Finish ausgesprochen genussvoll mit Noten von cremiger Vanille. Am Gaumen überzeugt er durch eine runde und cremige Textur mit Aromen von Vanille, Windbeutel und reifer Banane. Das Finish ist sanft ausklingend, harmonisch und elegant, mit dezenten Holznoten und einem Hauch tropischer Süße.

Limitierte Edition mit klarer Handschrift

Der Togouchi Rum Cask Finish reiht sich in die Reihe innovativer Fassveredelungen der Marke ein und unterstreicht den Anspruch von Togouchi, traditionelle japanische Brennkunst mit kreativen Reifekonzepten zu verbinden. Während die Fass Finishes Togouchi Sake Cask und Togouchi Beer Cask zum Standardsortiment zählen, erscheint das Rum Cask Finish als limitierte Edition. Die Abfüllung erfolgt in der klassischen 0,7 Liter Flasche und richtet sich gleichermaßen an anspruchsvolle Genießer*innen wie an Liebhaber*innen besonderer Cask Finishes.

Tasting Notes:

Nase: Genussvolle und süß geprägte Aromatik, cremige Vanille

Gaumen: Runde und cremige Textur, Vanille, Windbeutel, reife Banane

Finish: Sanft und harmonisch, elegant ausklingend, dezente Holznoten, Hauch tropische Süße

Togouchi Rum Cask, 43% Vol., 0,7 l, UVP: 49,99€

Über Togouchi / Sakurao Distillery

Die Sakurao Distillery, gegründet 2018, zählt zu den traditionsreichsten Herstellern alkoholischer Spezialitäten in Japan. Neben Whisky blickt das Unternehmen auf eine über hundertjährige Erfahrung in der Herstellung von Sake und Shochu zurück. Diese Expertise prägt auch die Togouchi Whiskys, die für ihre subtile Eleganz, Ausgewogenheit und ihren klaren japanischen Stil bekannt sind.

Ein besonderes Merkmal der Togouchi Whiskys ist die Reifung in einem ehemaligen Eisenbahntunnel in den Bergen der Präfektur Hiroshima. Die konstanten Bedingungen mit gleichbleibender Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit sorgen für eine langsame, ausgewogene Reifung und unterstreichen den eleganten Charakter des Whiskys.

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein dynamischer Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg profitiert Rising Brands von einem starken Netzwerk aus über 800 Fachhandelspartnern, die eine umfassende Marktabdeckung gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern und Getränkegroßhändlern, um hochwertige Marken erfolgreich im Handel zu platzieren. Unterstützt wird der Vertrieb durch das Bremer Spirituosen Contor, das als zuverlässiger Logistikpartner fungiert.

Mehr über Rising Brands und das Portfolio unter www.risingbrands.de.