Mit Spirits Treasure stellt sich heute auf Whiskyexperts eine neue europäische Plattform für sicheren Handel mit seltenem Whisky vor. Dort kaufen und verkaufen verifizierte Sammler untereinander Flaschen über Festpreis-Angebote und zeitlich begrenzte Auktionen.

Mehr zu Spirits Treasure können Sie in der Aussendung erfahren, die wir von der neuen Plattform erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Spirits Treasure: Neue europäische Plattform für den sicheren Handel mit seltenem Whisky

Venray, August 2026. Seit diesem Monat ist Spirits Treasure online, eine neue europäische Peer-to-Peer-Plattform für den Handel mit seltenen Spirituosen. Verifizierte Sammler kaufen und verkaufen dort Flaschen direkt untereinander, über Festpreis-Angebote und zeitlich begrenzte Auktionen. Im Mittelpunkt steht Whisky, daneben lassen sich auch Cognac, Rum, Wein und Champagner handeln.

Der Anlass für die Gründung ist ein Problem, das viele Sammler kennen. Beim privaten Handel mit teuren Flaschen lauern Risiken durch Fälschungen, unklare Herkunft und Zahlungsausfälle. Genau hier setzt die Plattform an. Jedes Mitglied durchläuft eine Identitätsprüfung (KYC) über den regulierten Anbieter iDenfy. Jede Zahlung läuft über ein Treuhandsystem (Escrow) von Online Payment Platform. Das Geld wird erst freigegeben, wenn beide Seiten ihren Teil erfüllt haben, sodass weder Käufer noch Verkäufer ein Risiko trägt.

Besonders für Whisky-Liebhaber interessant sind die ausführlichen Filter in den Auktionen. So lässt sich zum Beispiel nach Whisky-Typ filtern, etwa Single Malt, Blend oder Single Grain. Auch die Auflagenhöhe lässt sich frei eingrenzen, von 1 bis 20.000 abgefüllten Flaschen, sodass man gezielt zum Beispiel auf 777 Stück filtern kann. Ebenso frei wählbar ist das exakte Alter, etwa von 25 bis 55 Jahren. Weitere Filter kommen hinzu. So findet jeder Sammler, Investor oder Genießer genau die Flasche, die zu ihm passt, ob als Wertanlage oder für den besonderen Moment im Glas.

Kaufen ist europaweit möglich. Verkaufen ist in der Anfangsphase auf die Niederlande, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Österreich beschränkt. Weitere Länder kommen hinzu, sobald dort mehr Sammler und Liebhaber aktiv sind. Das Einstellen im Marktplatz ist kostenlos. Auktionen sind im August 2026 ebenfalls kostenlos. Danach fällt eine Gebühr von fünf Euro ausschließlich bei einem erfolgreichen Verkauf an. Ohne Verkauf entstehen keine Kosten.

Ein Hinweis für die deutschsprachigen Leser. Die Plattform ist derzeit auf Englisch verfügbar, eine deutsche Übersetzung ist geplant. Bis dahin lässt sich die Seite bequem mit Google Translate übersetzen.

Gegründet wurde Spirits Treasure von Jarni Stevens. „Ich wurde beim Kauf seltener Flaschen selbst mehrfach betrogen und wollte einen Weg schaffen, auf dem Sammler ohne dieses Risiko handeln können“, sagt Stevens. Ihm gehe es um ein Umfeld, in dem Käufer und Verkäufer gleichermaßen geschützt sind.

Über Spirits Treasure

Die Plattform ist ein europäischer Peer-to-Peer-Marktplatz und eine Auktionsseite für seltene Spirituosen mit Sitz in den Niederlanden. Verifizierte Sammler handeln Whisky, Cognac, Rum, Wein und Champagner über Festpreis-Angebote und Auktionen, abgesichert durch Identitätsprüfung und Treuhandzahlungen.

www.spirits-treasure.com