Tsingtao Brauerei wird Vertriebspartner in China für die Great Northern Distillery von John Teeling

Wie mehrere Medien, darunter auch die Irish Times, heute berichten, haben die Great Northern Distillery von Whiskey-Urgestein John Teeling und die chinesische Tsingtao Brewery ein Abkommen geschlossen, um irischen Whiskey nach China zu bringen.

Im gestern geschlossenen Abkommen wurde vereinbart, dass die Great Northern Distillery die Brauereigruppe mit Whiskeys im Alter zwischen 3 und 21 Jahren versorgen wird, die dann über deren Vertriebsnetz in China verkauft werden.

John Teeling sieht die Partnerschaft als ideale Paarung:

“I believe it’s a good fit. Chinese, Indian and Japanese tastes are sweet, and young people want sweet. We have good whiskey and Tsingtao has unrivalled distribution. They are a beer company and they are in every nook and cranny.”

Seitens der Great Northern Distillery hat man genügend existierende Ware (auch eine Folge der Krise des irischen Whiskeys in den USA in den letzten Jahren), um keine zusätzlichen Investitionen tätigen zu müssen. Man kann Tsingtao, die den Whiskey unter eigenem Label in China verkaufen werden, problemlos mit den nötigen Mengen versorgen.

Seitens der Great Northern Distillery hat man seit einigen Jahren einen potenten Partner in China gesucht – und nun mit Tsingtao gefunden.

Um einen Eindruck von der Größe der Tsingtao Brewery, die in der Nähe von Shanghai ansässig ist, zu erhalten: Im letzten Jahr hat der Konzern weltweit 7,7 Milliarden Liter Bier verkauft. Und auch die Zukunftsaussichten in der Region sind sehr gut: Laut John Teeling werden in Asien in den nächsten Jahren eine Milliarde Menschen in die Mittelklasse aufrücken und Geld für Luxus- und Prestigeartikel zur Verfügung haben. Irischer Whiskey zählt laut Teeling dazu.