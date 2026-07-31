Die 2. SILD Oktoberfest Edition ist soeben von der Destillerie Lantenhammer gemeinsam mit Paulaner angekündigt worden: Der SILD Whisky erhielt ein Finish in Original Paulaner Holzbierfässern und wird diesmal sowohl in der 0,7l-Flasche als auch in der 0,35l-Flasche abgefüllt – in einer Auflage von 1600 für die große und 600 für die kleine Flaschenform.

Hier können Sie mehr über die 2. SILD Oktoberfest Edition lesen, die jetzt ab Ende Juli im Fachhandel erhältlich ist – zum Preis von 79,95 Euro für die große Flasche und 44,90 Euro für die kleine.

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LANTENHAMMER & Paulaner vereinen Tradition und Genuss:

„O’zapft is!“ – SILD Oktoberfest Edition bringt das Wiesn-Gefühl erneut ins Whiskyglas

Original Wiesnbier-Holzfässer, neues Sammlerdesign und erstmals auch als 0,35-Liter-Edition

Hausham / München, August 2026 – Wenn auf der Münchner Theresienwiese die ersten Maßkrüge erhoben werden, Blasmusik erklingt und der Duft von gebrannten Mandeln in der Luft liegt, beginnt die schönste Zeit des Jahres für Millionen Wiesn-Fans. Genau dieses unverwechselbare Lebensgefühl fängt die LANTENHAMMER Destillerie gemeinsam mit PAULANER in der 2. SILD Oktoberfest Edition ein. Nach dem großen Erfolg der ersten Edition erscheint die limitierte Sonderabfüllung in diesem Jahr mit einem komplett neu gestalteten Wiesn-Design und erstmals auch in einer 0,35-Liter- Flasche. Insgesamt werden lediglich rund 1.600 Flaschen à 0,7 Liter sowie 600 Flaschen à 0,35 Liter abgefüllt – streng limitiert und nur solange der Vorrat reicht.

Ein echtes Stück Wiesn – gereift in original Wiesnbier-Holzfässern

Das Besondere an der zweiten SILD Oktoberfest Edition ist ihr außergewöhnliches Finishing: Nach der Reifung wird der SILD Single Malt Whisky in originalen Holzfässern des PAULANER Oktoberfestbiers veredelt. Diese Fässer waren zuvor mit dem offiziellen Wiesnbier belegt und verleihen dem Whisky seinen unverwechselbaren Charakter. Das traditionell etwas kräftiger eingebraute PAULANER Oktoberfestbier überzeugt durch seine harmonische Balance aus Malz, Hopfen und feiner Süße. Während der Fassreifung gehen diese Aromen behutsam auf den Whisky über und verleihen ihm eine ganz besondere Tiefe. Das Ergebnis ist ein vollmundiger Single Malt Whisky mit feinen Malz-, Hopfen- und Honignoten, eleganter Würze und einem angenehm langen Nachklang – eine geschmackliche Hommage an das größte Volksfest der Welt.

„Mit der zweiten SILD Oktoberfest Edition wollten wir an den Erfolg der Premiere anknüpfen und das Wiesn-Gefühl noch authentischer in den Whisky transportieren. Die original Wiesnbier-Holzfässer verleihen dem Single Malt eine außergewöhnliche Aromatik. Zusammen mit dem neuen Design und der zusätzlichen 0,35-Liter-Flasche ist eine Edition entstanden, die Sammler und Genießer gleichermaßen begeistern wird.“ Tobias Maier, Geschäftsführer und Brennmeister der LANTENHAMMER Destillerie

Neues Design erzählt die Geschichte der Wiesn

Auch optisch setzt die zweite Edition neue Akzente. Das komplett neu entwickelte Etikett verbindet typische Motive des Münchner Oktoberfests mit der hochwertigen Gestaltung der Marke SILD. So wird jede Flasche nicht nur zu einem außergewöhnlichen Whisky, sondern gleichzeitig zu einem echten Sammlerstück. Als besonderes Extra liegt jeder Flasche ein hochwertiger „I BIN SINGLE Malt Whisky Liebhaber“-Pin bei, der in Kooperation mit GAUDIKNOPF entstanden ist. Eine charmante Erinnerung an die Wiesn und ein liebevolles Detail für Whisky- und Oktoberfest-Liebhaber.

Erstmals auch in der 0,35-Liter Edition

Eine der größten Neuerungen der diesjährigen Edition ist die zusätzliche 0,35-Liter-Flasche. Neben der klassischen 0,7-Liter-Abfüllung bietet sie Whisky-Einsteigern, Geschenkekäufern und Sammlern eine attraktive Alternative, ohne auf das besondere Fass-Finishing oder das exklusive Design verzichten zu müssen.

Streng limitiert – nur 1600 Flaschen weltweit

Mit insgesamt lediglich rund 1600 Flaschen à 0,7 Liter weltweit bleibt die zweite SILD Oktoberfest Edition ein exklusives Sammlerobjekt mit einem UVP von 79,95 €. Für eine der zusätzlichen 600 Flaschen à 0,35 Liter wird ein UVP von 44,90 € empfohlen. Erhältlich ist die limitierte Sonderedition ab Ende Juli im ausgewählten Fachhandel, in der Erlebnisdestillerie sowie im Online-Shop der LANTENHAMMER Destillerie – nur solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen unter: www.lantenhammer.de, www.sild.de