Am 15. August: 1. sächsische Whisky- und -zubehör Auktion im Alten Gasometer Zwickau

Eine interessante Idee setzt Stephan Roth, Inhaber von angels´share mit der 1. sächsische Whisky- und -zubehör Auktion im Alten Gasometer Zwickau um: Ausgesuchte Abfüllungen, Standards und auch Werbung und Zubehör wird dort am 15. August von 14 bis 18 Uhr versteigert. Es gibt keine Gebühren, der Hammerpreis ist der Preis – und nach der Versteigerung wird man den Abend mit Whisky, Guinness, Livemusik und Fachsimpeleien ausklingen lassen.

Hier alle Infos dazu, die man uns gesendet hat:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Am 15. August: 1. sächsische Whisky- und -zubehör Auktion

Der Fachhandel muss sich verändern, um mit Onlineshops, Social media und auch KI-Beratung konkurrieren zu können, gleichzeitig sind es gerade die „Local Dealer“ welche mit Beratung und Kompetenz dem immer vielfältigeren Angebot Herr werden können.

Ein Geschäft, welches wie nur wenige andere Ihrer Art, der Zeit und dem Onlinekonsum trotzen, ist die Firma Zigarren MAETHE. Bereits 1884 gegründet, spezialisierte man sich schnell auf hochwertige Zigarren und Spirituosen. In den nunmehr 142 Jahren Geschichte, dieses Ladens durchlief der wunderschöne holzgetäfelte Laden, die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, das 3.Reich und die DDR, um nun in der Neuzeit seine Strahlkraft weiter unter Beweis zu setzen.

142 Jahre voller Auf und Ab. Im Jahr 2018 wurde Zigarren Maethe im Zentrum Zwickaus durch die Firma angels´share übernommen.

„Wir sind stolz auf unseren denkmalgeschützen Laden und das tolle Ambiente hier.“

schwärmt Stephan Roth, der Inhaber des Geschäfts.

Anlässlich des Firmenjubiläums, 140 Jahre Zigarren Maethe (eigentlich 142), hat man sich nun etwas ganz besonderes einfallen lassen, die 1. sächsische Whisky- und -zubehör Auktion. Im algten Gasometer Zwickau fällt am 15.08.2026 von 14 bis 18 Uhr der Hammer.

In der Auktion wird es Raritäten, wie alte Blends, Springbank, G & M Private Collections oder auch Symingtons Choice geben, aber auch normale Standards werden unter den Hammer kommen und natürlich Fässer, Werbung und Zubehör. Wichtig ist, es wird keine Auktionsgebühren geben und jeder ab 18 Jahren kann teilnehmen.

Nach der Auktion wird der Abend mit guten Gesprächen, Guinness, Whisky und Livemusik ausklingen.

Eintritt frei

Wo? : Alter Gasometer Zwickau

Wann?: 13 – 22 Uhr (Auktion von 14-18 Uhr)