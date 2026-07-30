Serge verkostet: Zwei aus St. Magdalene

Schon seit einiger Zeit gibt es keine Abfüllungen aus St. Magdalene mehr (sie nennen sich auch manchmal Linlithgow, nach dem Ort zwischen Edinbrugh und Glasgow, in dem die Brennerei stand. Serge verkostet daher zwei ältere Bottlings der Brennerei, deren Whiskys in der Qualität derer aus der alten Rosebank Distillery um nichts nachstehen. Und nicht ganz unerwartet erhalten beide Bottlings 90 oder mehr Punkte.

Hier unsere Tabelle der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Linlithgow 1975/1999 (56.3%, Scott Selection) 91 St Magdalene 1980/1992 (62.8%, Scotch Malt Whisky Society, #49.4) 90