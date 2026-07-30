LowlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei aus St. Magdalene

1983 wurde diese Lowland-Brennerei geschlossen. Heute finden sich im Gebäude Wohnungen.

Schon seit einiger Zeit gibt es keine Abfüllungen aus St. Magdalene mehr (sie nennen sich auch manchmal Linlithgow, nach dem Ort zwischen Edinbrugh und Glasgow, in dem die Brennerei stand. Serge verkostet daher zwei ältere Bottlings der Brennerei, deren Whiskys in der Qualität derer aus der alten Rosebank Distillery um nichts nachstehen. Und nicht ganz unerwartet erhalten beide Bottlings 90 oder mehr Punkte.

Hier unsere Tabelle der Verkostung:

AbfüllungPunkte

Linlithgow 1975/1999 (56.3%, Scott Selection) 91
St Magdalene 1980/1992 (62.8%, Scotch Malt Whisky Society, #49.4)90
St. Magdalene Distillery (Lost). Bild: Dr. Mario Prinz
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