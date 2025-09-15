Serge verkostet: Littlemill und St. Magdalene

Für die schottische Whiskyregion der Lowlands heute eher ungewöhnlichere Aromen-Profile zeigen die beiden unabhängigen Abfüllung der Brennereien Littlemill und St. Magdalene, die die Session des Tages auf Whiskfun bilden.

Auf der einen Seite haben wir einen St. Magdalene von Gordon & MacPhail, der eher an den Malt einer bekannten Brennerei aus Campbeltown erinnert. Und auf der anderen Seite finden wir einen Littlemill aus der Authentic Collection von Cadenhead, der nur wenig der hohen Fruchtigkeit aufweist, die der Destillerie zugeschriebenen – diese wurde erst später ein Merkmal der Malts von Littemill. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

St Magdalene 1982/2001 (40%, Gordon & MacPhail, Rare Old) 89 Littlemill 25 yo 1966/1992 (53.5%, Cadenhead, Authentic Collection) 85

St. Magdalene Distillery (Lost). Bild: Dr. Mario Prinz