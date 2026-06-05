Whisky im Bild: Die Boann Distillery in Drogheda

In lockerer Abfolge wollen wir Ihnen in der nächsten Zeit drei irische Destillerien vorstellen, die unser Leser Kurt Rottenfusser in den letzten Wochen besucht und dabei fotografiert hat. Den Bildern vorangestellt ist ein persönlich gehaltener Bericht über den Besuch, der die Hintergründe der Brennereien erklärt.

Beginnen wollen wir heute mit der Boann Distillery in Drogheda. Kurt war dort mit dem Head Distiller Alex Witt unterwegs:

Gastartikel Autor: Kurt Rottenfusser

Besuch bei Boann (Drogheda) am 13. May 2026

Führer Alex Witt (Head Distiller)

Als es erbaut wurde, war das Gebäude ein Autohaus jetzt ist es die die Boann Distillery. Alex Witt (Head distiller) hat mir ausgiebig „seine distillery“ gezeigt.

Boann vertreibt bis heute ihren Whiskey unter zwei Marken. Whistler, welcher mehr oder weniger „Fremdwhiskey“ (z.B. Cooley, West Cork) enthält. Dieser bekommt bei Boann noch ein Finishing.

Im Moment werden drei eigene Single Malts (Madeira, PX und Marsala) unter eigenem Namen Boann vertrieben. Die Whiskeys werden in den drei italienischen Pot Stills (Wash Still 10.000l, Intermidiat Still 9.500l und die Spirit Still 6.000l) dreifach gebrannt. Die Kapazität der Anlage beläuft sich auf ca. 900.000 Liter reinen Alkohol. Z.Zt. wird ca. 600.000 Liter gebrannt.

Seit einiger Zeit wird nur noch in zwei anstatt wie früher in drei 7/24 Schichten gearbeitet. Im Moment hat die distillery drei warehouses, wobei zwei mit jeweils 6.000 Fässer voll und das dritte mit 3.000 zur Hälfte gefüllt. Das vierte warehouse ist im Moment im Bau.

Interessant ist auch dass die distillery ab nächsten Jahr, wenn das vierte warehouse fertig ist, auch Bier brauen will. Da die Besitzer noch ca. 3000 Apfelbäume besitzen wird außerhalb der Range (Whiskey und Gin) auch noch ein Apple Brandy gebrannt und verkauft.

Alle Bilder: Kurt Rottenfusser