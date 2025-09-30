Gleich sechs Goldmedaillen, davon ein Großes Gold und den Titel „Irish Single Malt Whiskey des Jahres“ für den Whistler P.X. I Love You, konnte die irische Boann Distillery beim diesjährigen Internationalen Spirituosen Wettbewerb (ISW) gewinnen (Und hierzu gratuliert die Redaktion selbstverständlich auf das Allerherzlichste).

Boann Distillery triumphiert beim ISW 2025: Sechs Goldmedaillen und „Irish Single Malt Whiskey des Jahres“

Drogheda / Nürnberg, 30. September 2025. Großer Erfolg für die irische Boann Distillery: Beim diesjährigen Internationalen Spirituosen Wettbewerb (ISW) gewann die familiengeführte Destillerie sechs Goldmedaillen und erhielt zudem die Auszeichnung Irish Single Malt Whiskey des Jahres 2025. Dieses Ergebnis unterstreicht Boanns Anspruch, Innovation und traditionelle Handwerkskunst auf höchstem Niveau zu vereinen.

Besonders im Fokus steht der The Whistler P.X. I Love You, der nicht nur mit Großem Gold ausgezeichnet wurde, sondern auch den Titel Irish Single Malt Whiskey des Jahres erhielt.

Die Gewinner im Überblick:

The Whistler P.X. I Love You Großes Gold + Irish Single Malt Whiskey des Jahres 2025

2025 The Whistler Triple Oak Gold

The Whistler Stout Cask Gold

Boann Madeira Single Pot Still Whiskey Gold

Boann Marsala Single Pot Still Whiskey Gold

Boann PX Single Pot Still Whiskey Gold

Zwei Linien, eine Philosophie: Innovation trifft Handwerk

Boann Distillery vereint zwei unterschiedliche Whiskey-Linien.

The Whistler steht für kreative Fass-Experimente und besondere Finishes. Mit dem The Whistler Triple Oak wurde in diesem Jahr ein neuer Standard geschaffen, der nicht nur durch seine Qualität überzeugt, sondern auch mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis begeistert.

Boann Single Pot Still Whiskeys stammen aus der eigenen Produktion vom Getreide bis zur Flasche. Diese Linie verkörpert die Essenz traditioneller irischer Whiskeykunst und setzt auf ausgewählte Fässer und besondere Cask Finishes wie PX, Madeira oder Marsala.

Boann Distillery: Vom Getreide bis zur Flasche

In Drogheda, unweit von Dublin, betreibt Boann eine moderne Destillerie, die alle Produktionsschritte selbst umsetzt. Von der Auswahl der irischen Gerste und des Quellwassers über Mashing, Destillation und Reifung bis hin zur Abfüllung geschieht alles unter einem Dach. Diese Kontrolle ermöglicht höchste Qualität und Raum für Innovationen.

Markteintritt in Deutschland mit Rising Brands

Mit den Auszeichnungen im Rücken startet Boann gemeinsam mit Rising Brands GmbH in Deutschland durch. Rising Brands, Generalimporteur und Experte für internationale Premium-Spirituosen, bringt die Boann- und The Whistler-Linien gezielt in den deutschen Fach- und Einzelhandel.

„Diese Auszeichnungen sind ein starkes Signal für die Qualität und Innovationskraft von Boann. Besonders der The Whistler Triple Oak zeigt, dass hervorragender Whiskey nicht teuer sein muss, sondern auch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten kann, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Wir freuen uns darauf, deutsche Whiskeyliebhaber mit diesen besonderen Abfüllungen zu begeistern,“ erklärt Timo Lambrecht, Brand Development Manager bei Rising Brands.

Ausblick und Verfügbarkeit

Die ausgezeichneten Abfüllungen werden ab sofort schrittweise im deutschen Fachhandel verfügbar sein. Interessierte können die Marke und ihre Produkte auch auf der Whisky Live in Hamburg persönlich verkosten. Zusätzlich sind weitere Verkostungen, Tasting-Events und Messeauftritte geplant, um die Marke Boann und ihre Whiskys in Deutschland weiter bekannt zu machen.

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein dynamischer Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES eG in Nürnberg profitiert Rising Brands von einem starken Netzwerk aus über 800 Fachhandelspartnern, die eine umfassende Marktabdeckung gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern und Getränkegroßhändlern, um hochwertige Marken erfolgreich im Handel zu platzieren. Unterstützt wird der Vertrieb durch das Bremer Spirituosen Contor, das als zuverlässiger Logistikpartner fungiert.

Weitere Informationen zu Rising Brands finden Sie unter www.risingbrands.de.