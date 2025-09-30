It’s Toki Time: Suntory Toki Whisky lädt zu drei Nächten Japan-Flair über den Dächern Wiens

Zu drei Nächten mit dem Flair Japans über den Dächern Wiens lädt The House of Suntory mit seinem Toki Whisky ein. In der Dachboden Bar am 25Hours Hotel beim Museumsquartier in Wien können Besucher:innen vom 2. bis zum 4. Oktober Toki als klassischen Highball genießen, dazu rundet ab 20 Uhr ein DJ-Sets die Abende ab.

Zeitlose Eleganz trifft modernen Lifestyle – und das live erlebbar über den Dächern Wiens: Vom 2. bis 4. Oktober 2025 präsentiert The House of Suntory seinen ikonischen Toki Whisky in der Dachboden Bar am 25Hours Hotel beim Museumsquartier in Wien. Drei Abende lang verschmelzen japanische Handwerkskunst, urbane Barkultur und pulsierende DJ-Beats zu einem einzigartigen Erlebnis, das die Essenz Tokios einfängt.

Toki vereint fast ein Jahrhundert japanischer Whisky-Kunst mit zeitgenössischem Flair. Der mehrfach ausgezeichnete Blend aus den Destillerien Hakushu, Yamazaki und Chita ist nicht nur eine Hommage an das Erbe von The House of Suntory, sondern auch ein Ausblick in die Zukunft der Whisky-Kultur. Mit seinen Aromen von Basilikum, grünem Apfel und würzigem Ingwer entführt er die Sinne direkt in die Straßen Tokios – frisch, facettenreich und voller Energie.

Whisky, pulsierende DJ-Beats und City-Lights

Besucher:innen können Toki als klassischen Highball – das ikonische After-Work-Ritual aus Japans Izakayas – genießen. Zusätzlich lassen sich kreative Neuinterpretationen entdecken. Abgerundet wird das Erlebnis durch stimmungsvolle Rooftop-Atmosphäre und mitreißende DJ-Sets ab 20 Uhr. So wird Wien für drei Nächte zum Schauplatz einer Reise in die Kultur Japans, bei der Genuss, Musik und Urbanität ineinanderfließen.

TOKI Drinks werden ausschließlich an Personen ab 18 Jahren ausgeschenkt.

IT’S TOKI TIME

02. – 04. Oktober 2025

Dachboden Bar | 25Hours Hotel Wien

Lerchenfelder Str. 1, 1070 Wien