Hibiki startet Kampagne mit der Emmy-Preisträgerin Anna Sawai

The House of Suntory stellt unter dem Titel „The Masterpiece of Japanese Artistry“ die erste globale Kampagne für ihren Blend Hibiki vor, und präsentiert die Emmy-Preisträgerin Anna Sawai als erste globale Markenbotschafterin.

Die globale Kampagne wird Schlüsselmärkte wie die Vereinigten Staaten, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, Nordeuropa, China, Australien, Singapur, Taiwan, Südkorea, Spanien, Indien, Kanada, Brasilien und Mexiko abdecken, und bis Ende 2026 laufen. Sie stellt durch eine Zusammenarbeit mit Chiso – einem der ältesten noch bestehenden Kimono-Häuser Japans – Verbindungen zwischen der japanischen Kunst des Whisky-Blendens und der traditionellen Kimono-Herstellung her. Anna Sawai präsentiert dies in einem ersten Video:

Dieses wird ergänzt durch zwei weitere „Behind-the-Scenes“-Beiträge. Einer dieser Filme begleitet Sawai in das Studio der renommierten Washi-Papierkünstlerin Eriko Horiki nach Kyoto:

Der andere gewährt einen Einblick in das historische Atelier von Chiso in Kyoto: