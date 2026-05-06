Serge verkostet: Japanische Whiskys, Teil 2

Neun weitere Whiskys aus Japan, in allen Preisklassen und aus verschiedenen Brennereien, finden sich heute im zweiten Teil der Verkostungsserie, die morgen laut Serge mit dem dritten Teil wahrscheinlich ihr Ende finden wird.

In Teil 2 sind die Wertungen deutlich besser als in der ersten Folge – bis zu 93 Punkte vergibt Serge Valentin diesmal, mit einem Karuizawa an der Wertungsspitze. Aber auch die Whiskys für den schmaleren Geldbeutel können diesmal in der Verkostung ordentlich punkten:

Abfüllung Punkte