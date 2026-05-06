Serge verkostet: Japanische Whiskys, Teil 2

Neun weitere Whiskys aus Japan, in allen Preisklassen und aus verschiedenen Brennereien, finden sich heute im zweiten Teil der Verkostungsserie, die morgen laut Serge mit dem dritten Teil wahrscheinlich ihr Ende finden wird.
In Teil 2 sind die Wertungen deutlich besser als in der ersten Folge – bis zu 93 Punkte vergibt Serge Valentin diesmal, mit einem Karuizawa an der Wertungsspitze. Aber auch die Whiskys für den schmaleren Geldbeutel können diesmal in der Verkostung ordentlich punkten:
|Abfüllung
|Punkte
|Nikka Whisky ‘From the Barrel Extra Marriage’ (51.4%, OB, Japan, blend, 2025)
|85
|Suntory 17 yo ‘Hibiki’ (43%, OB, Japan, blend, +/-1992)
|87
|Karuizawa ‘Ambassadors‘ Collection’ (59.1%, OB, Japan, sherry, 2019)
|93
|Mars Tsunuki 4 yo 2020/2025 (56%, OB, Japan, for Rudder, bourbon barrel, cask #5392)
|89
|Mars Tsunuki 7 yo 2017/2025 ‘Uwate Nage – Komagate Aging’ (59.8%, OB, for LMDW Itinéraires, Japan, bourbon barrel, cask #3518)
|88
|Chichibu ‘Casa de Vinos 15th Anniversary’ (64%, OB, Japan, for Australia, American white oak refill sherry, cask #7535, 267 bottles, 2025)
|91
|Chichibu 8 yo 2017/2025 (64.3%, OB, for LMDW Itinéraires, collection In the Wake of Silence, 1st fill bourbon barrel, cask #7492, 171 bottles)
|91
|Kanosuke 2018/2025 (57%, OB for Kirsch Import, Awakening series, Japan, sherry, cask #19466, 108 bottles)
|88
|Kanosuke 2019/2025 ‘The Heart Cut’ (54%, OB for The Whisky Exchange, for the Whisky Show 2025, bourbon quarter cask, 150 bottles)
|87