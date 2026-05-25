Serge verkostet: Ein Glendronach-Duo

Glendronach 21 yo ‘2025 Edition’ trifft auf den bislang ältesten Whisky aus der Highland-Destillerie, Glendronach 56 yo ‘Bicentennial’
Ein unglaubliches Glendronach-Duo mit insgesamt 77 Jahren Reifezeit vereint Serge Valentin heute in seiner Verkostung. Anlässlich ihres 200-jährigen Jubiläums veröffentlichte die Highland-Brennerei mit Glendronach 56 yo ‘Bicentennial’ ihren bislang ältesten Whisky (wir stellten Ihnen die Abfüllung hier vor). Die Session komplettiert die 2025 Edition des Glendronach 21 yo, beide Bottlings erhalten von Serge die von uns auch erwarteten hohen Bewertungen:
Abfüllung
Punkte
Glendronach 21 yo ‘2025 Edition’ (48%, OB, sherry cask matured)
88
Glendronach 56 yo 1968/2025 ‘Bicentennial’ (44.9%, OB for Glendronach’s Bicentenary, sherry, 200 bottles, 2026)
92
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