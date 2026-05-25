Serge verkostet: Ein Glendronach-Duo

Ein unglaubliches Glendronach-Duo mit insgesamt 77 Jahren Reifezeit vereint Serge Valentin heute in seiner Verkostung. Anlässlich ihres 200-jährigen Jubiläums veröffentlichte die Highland-Brennerei mit Glendronach 56 yo ‘Bicentennial’ ihren bislang ältesten Whisky (wir stellten Ihnen die Abfüllung hier vor). Die Session komplettiert die 2025 Edition des Glendronach 21 yo, beide Bottlings erhalten von Serge die von uns auch erwarteten hohen Bewertungen:

Abfüllung Punkte