Glendronach mit drei neuen, permanenten Abfüllungen für den Global Travel Retail

Im Global Travel Retail werden (auch in Deutschland) in Kürze drei neue Abfüllungen von Glendronach zu finden sein: Die Glendronach House Editions sind von Städten rund um die Welt inspiriert und wurden von Master Blender Rachel Barrie kreiert. Die drei Abfüllungen sind: The Sevillian Room, The Venetian Room und The Parisian Room.

Die Abfüllungsserie wurde über 2 Jahre lang vorbereitet und erscheint nun zum 200. Geburtstag der Brennerei Glendronach. Zu den klassischen Fässern bei Glendronach, PX und Oloroso Sherryfässer, kommen dann noch landesspezifische Fässer dazu: Palo Cortado Sherry für Sevilla, Amarone für Venedig, Cognac für Paris.

Einzelheiten zu den drei Abfüllungen finden sich auf der Seite des Frankfurter Flughafens, dort sind sie aber noch als momentan nicht erhältlich gelistet – der offizielle Launch wird für Deutschland und (unter anderem) Paris im Juli stattfinden, weltweit wird die neue und permanente Linie dann im Oktober ausgerollt.

Hier die Infos zu den drei Bottlings

GlenDronach House Editions Sevillian Room Single Malt Scotch Whisky 43% 1 Liter

Der Sevillian Room verkörpert die Essenz Sevillas durch eine harmonische Verbindung aus Oloroso-, Pedro‑Ximénez- und Palo‑Cortado‑Sherryfässern. Der einzigartige Charakter, der aus diesen drei Sherryfass‑Stilen entsteht, erinnert an die maurische Architektur und die von Orangenbäumen gesäumten Plätze der Stadt. Ein heller Hauch von Orangenmarmelade, duftende Blütennoten und warme Gewürze verleihen diesem Ausdruck seine unverwechselbare, sevillanische Seele.

Tasting Notes:

Farbe: Ockerfarbener Sonnenuntergang

Nase: Die reichhaltigen, aromatischen und betörenden Düfte von Sevilla-Orangen und blühendem Geißblatt verweben sich mit nussigen Noten von gerösteter Eiche, gereiftem Leder und mediterranen Gewürzen.

Gaumen: Eine warme Umarmung aus Manuka-Honig, gerösteten Nüssen und mit Olivenöl beträufelten Tostadas steigert sich zu einem Crescendo aus blutorangenmarmelade mit Zimt, das an die lebhaften Märkte Sevillas erinnert.

Abgang: Das große Finale aus Orangenschale, gerösteten Nüssen und Gewürzen, abgerundet durch einen Hauch von Café con Leche

Er wird 74,99 Euro kosten

The Glendronach House Editions Venetian Room Single Malt Scotch Whisky 46% 0.7L

Der Venetian Room verkörpert die Essenz Venedigs durch eine harmonische Verbindung aus Pedro‑Ximénez‑ und Oloroso‑Sherryfässern sowie italienischen Amarone‑Rotweinfässern. Der einzigartige, üppige Charakter, der aus diesen drei außergewöhnlichen Fassarten entsteht, erinnert an die romantischen Wasserwege und die künstlerische Opulenz der Lagunenstadt. Eine Melodie aus Maraschinokirsche , Amaretti und Haselnussschokolade verleiht diesem Ausdruck seine unverwechselbare venezianische Finesse.

Tasting Notes:

Farbe: Goldfarbener Bernstein

Nase: Die Verführung dunkler Kirschen und die üppige Finesse von Tiramisu verschmelzen mit Noten von schwarzen Johannisbeeren, Datteln und Kakao, unterlegt mit Amaretti und einem Hauch von Vanillegewürz – ein Echo der grandiosen Opulenz venezianischer Soireen .

Gaumen: Eine reichhaltige Entfaltung von honigartiger roter Pflaume und Mandellikör steigert sich zu einem Crescendo aus Maraschino-Kirsche, schokoladenüberzogener Haselnuss und üppiger Schwarzwälder Kirschtorte.

Abgang: Ein lang anhaltender Ausklang von Waldfrüchten, Haselnusscreme und Macchiato al Caramel

Das Bottling ist mit 92,99 Euro bepreist.

GlenDronach House Editions Parisian Room Single Malt Scotch Whisky 49% 0.7L

Der Parisian Room verkörpert die Essenz von Paris durch eine harmonische Verbindung aus Pedro‑Ximénez‑ und Oloroso‑Sherryfässern sowie französischen Cognacfässern. Der einzigartige Charakter, der aus diesen drei außergewöhnlichen Fassarten entsteht, erinnert an die Eleganz und das künstlerische Erbe der Stadt. Eine luxuriöse Komposition aus fruchtiger Tarte Tatin, gebackener Galette und Champagner‑Trüffel verleiht diesem Ausdruck seine unverwechselbare Pariser Raffinesse.

Tasting Notes:

Farbe: Antikgold

Bouquet: Die exquisite Eleganz von honigartigen Trauben, Pflaumen und Apfel-Tarte Tatin, unterlegt mit dem Duft von Holunderblüten auf einer Basis aus warmem Moschus und Sherry-Rosinen

Gaumen: Eine fesselnde Reise durch gebackene Feigen-Galette, glasierte Walnüsse und Medjool-Datteln, mit einem Crescendo aus saftigem Pfirsich, Croissant mit Zitronencreme und einem Hauch feiner Rose. Erinnert in seiner Genussfreudigkeit an Paris

Abgang: Das lange und elegante Finale von Champagner-Trüffel mit einer anhaltenden nussigen Komplexität

Hier wird die Flasche 144,99 Euro kosten