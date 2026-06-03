TTB-Neuheit: Highland Park Cask Strength: Homegrown

Ein neues Etikett für eine Whisky aus der Orkeny-Brennerei Highland Park ist auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht, und es geizt ein wenig mit zusätzlichen Informationen: Sicher scheint zu sein, dass der Highland Park Cask Strength: Homegrown mit 63% vol Alkoholgehalt in die Flasche kommen wird, und dass es eine 750ml-Abfüllung von ihm geben wird – also auf die USA zugeschnitten. Mutmaßen könnte man, dass er aus Orkney Barley gebrannt wurde, vielleicht sogar aus solcher Gerste, die auf umliegenden Feldern wuchs – aber das ist nur Spekulation.

Abgesehen davon wissen wir recht wenig über die Abfüllung – der QR-Code leitet auf die Homepage von Highland Park, aber zu keiner spezifischen Info über den Highland Park Cask Strength: Homegrown. Aber sobald wir Ihnen mehr sagen und zeigen können als die Label, werden wir das gerne wieder tun: