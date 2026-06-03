IslandsNeue Whiskys

TTB-Neuheit: Highland Park Cask Strength: Homegrown

Ein recht einsilbiges Etikett ist jetzt in der US-Datenbank veröffentlicht worden - ob, wann und wo der Whisky erscheint, ist noch unbekannt

Ein neues Etikett für eine Whisky aus der Orkeny-Brennerei Highland Park ist auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht, und es geizt ein wenig mit zusätzlichen Informationen: Sicher scheint zu sein, dass der Highland Park Cask Strength: Homegrown mit 63% vol Alkoholgehalt in die Flasche kommen wird, und dass es eine 750ml-Abfüllung von ihm geben wird – also auf die USA zugeschnitten. Mutmaßen könnte man, dass er aus Orkney Barley gebrannt wurde, vielleicht sogar aus solcher Gerste, die auf umliegenden Feldern wuchs – aber das ist nur Spekulation.

Abgesehen davon wissen wir recht wenig über die Abfüllung – der QR-Code leitet auf die Homepage von Highland Park, aber zu keiner spezifischen Info über den Highland Park Cask Strength: Homegrown. Aber sobald wir Ihnen mehr sagen und zeigen können als die Label, werden wir das gerne wieder tun:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
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