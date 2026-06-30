Edrington (Macallan, Highland Park, Glenrothes) meldet Rückgang des Umsatzes um 14%

–14% beim Umsatz, -23% beim Gewinn vor Steuern und dennoch einen Absatzanstieg von 11% für das Kernsortiment von The Macallan – das ist, kurz zusammengefasst, das Ergebnis der am 31. März 2026 endenden Jahresperiode bei Edrington.

in diesem Zeitraum belief sich der Umsatz des schottischen Spirituosenherstellers auf 922,3 Millionen Pfund, ein Rückgang gegenüber 1,07 Milliarden Pfund (1,41 Milliarden US-Dollar) im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank um ein Viertel auf 226,6 Millionen Pfund, während der Gewinn vor Steuern um 23 % zurückging.

Grund für diese Zahlen sei laut Edrington der geringe Absatz bei höherwertigen Abfüllungen, besonders bei Whisky mit 25 oder 30 Jahre, und hier auch bei Highland Park, wo die Verkäufe insgesamt eher schleppend laufen.

Gut lief es hingegen bei Macallan 12yo – wo man insgesamt zweistelliges Wachstum erreichen konnte, ohne dass dadurch die Einbrüche bei den Prestige-Abfüllungen kompensiert werden konnten. Die Märkte, auf denen sich The Macallan 12yo stark zeigte, sind der aisatisch-pazifische Raum, die USA, Großbritannien und Europa, wo man überall Marktanteile hinzugewinnen konnte. Auch in China gab es „bemerkenswertes Wachstum“.

Edrington bezeichnete das Geschäftsjahr 2025/26 als „Jahr externer Herausforderungen“, da das Geschäft insgesamt unter einem „geschwächten Verbrauchervertrauen“ leiden würde. Dazu kämen weitere widrige Umstände, wie Chairman ANgus Cockburn sagte:

“This is exacerbated by a rising tide of increasing government regulation, rising taxation, and the high cost of doing business, especially in our home market of the UK.”

Man sieht sich aber für kommende Herausforderungen gut gerüstet, meint Scott McCroskie, CEO der Edrington Group:

„With the company’s balance sheet strengthened by strong inventory management and materially reduced debt, Edrington is on a strong footing as it navigates a continually volatile environment. “We will continue to pursue growth opportunities while maintaining discipline over costs and investing in our brands, our operations and sustainability. This will ensure that the business is well placed to perform strongly in the future.”

Mehr Zahlen können Sie im Artikel auf The Spirits Business finden.