Premiere: Kilkerran Tour 2026 – Campbeltown goes Germany und bringt dabei exklusive Abfüllung!

Zum ersten Mal kommt die Kilkerran Tour der Campbeltown-Brennerei im Rahmen der Springbank Route 1828 nach Deutschland – mit vielen Stopps in den Monaten August bis Oktober. Extra dazu wird es im Rahmen der Tour auch eine eigene, exklusive Abfüllung aus der Glengyne-Brennerei, die vor mehr als 20 Jahren vom Springbank-Team eröffnet wurde, geben.

Mehr zu dieser Abfüllungen, dem Programm der Tour und die Daten der ersten Stopps können Sie in der Info der HaWE Bremen, die die Marke für Deutschland importiert, lesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Premiere: Kilkerran Tour 2026 – Campbeltown goes Germany!

Wir freuen uns die legendäre Atmosphäre Campbeltowns nach Deutschland zu bringen und präsentieren die erstmalige und exklusive Kilkerran Tour!

Im Rahmen der Springbank Route 1828 wird das Kilkerran-Team aus Campbeltown die Route 1828 Fachhändler besuchen, um besondere Tastings und Masterclasses auszurichten, sowie spannende Kilkerran Raritäten zu präsentieren. Freuen Sie sich über exklusive Pre-informationen zu Kilkerran Neuheiten, die uns in diesem Jahr erwarten werden und im Rahmen der Tour erstmalig vorgestellt werden. Wir freuen uns auf spannende Einblicke in die Springbank Historie und Philosophie, auf die Gelegenheit das Brennerei-Team persönlich kennenzulernen, das den einzigartigen Charakter Campbeltowns bewahrt, sowie auf außergewöhnliche Verkostungen exklusiver Kilkerran Single Malts.

Weitere Infos finden Sie auf der HAWE-Website: Kilkerran Tour 2026

Das besondere Highlight der Kilkerran Tour

Exklusiv & ausschließlich bei den Kilkerran Tour Stopps erhältlich – Kilkerran Vintage 2011 Bourbon Cask Matured

Zum Auftakt der Kilkerran-Tour dürfen wir uns erstmals auf eine streng limitierte Kilkerran Sonderedition freuen, die exklusiv über die teilnehmenden Tour-Partner erhältlich sein wird.

Tour Stopps August:

10.08.2026, Montag: Flickenschild – Itzehoe

12.08.2026, Mittwoch: Schlüters Geniessertreff – Wülfrath

13.08.2026, Donnerstag: Whiskyhort – Oberhausen

14.08.2026, Freitag: Whisky Market Cologne – Köln

15.08.2026, Samstag: Getränkewelt Weiser – Heppenheim

Infos zu den Tastings, Uhrzeiten, sowie Tour-Tickets finden Sie auf der Website der jeweiligen Tour Stopps.

Weitere Termine im September und Oktober folgen zeitnah!

Kilkerran Tour Programm