CampbeltownNeue Whiskys

TTB-Neuheit: Kilkerran Triple Distilled als Mitglied der Core Range

Die dreifach destillierte Abfüllung rückt in die Standardrange von Kilkerran auf - als Small Batch Bottling mit 59% vol.

Gerüchte gab es schon einige Zeit, aber unser Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank scheint sie nun zu bestätigen: Der sonst als Einzelabfüllung erschienene Kilkerran Triple Distilled wird ein Mitglied der Core Range der Campbeltown Distillery Glengyle, die von Springbank betrieben wird. Der neue Kilkerran Triple Distilled ist laut Label mit 50% vol. Alkoholstärke abgefüllt – ohne Altersangabe.

Hier die Etiketten dazu, die wir in der Datenbank gefunden haben:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
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