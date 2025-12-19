Serge verkostet: Zwei Rauchbomben aus Campbeltown

Ins Wochenende geht es bei Serge Valentin rauchig: Zwei stark gepeatete Abfüllungen aus Campbeltown kommen bei ihm ins Glas, ein 21 Jahre alter Longrow aus 2023 (der auch der Punktesieger von heute ist) und ein Kilkerran Heavily Pated Batch #13 aus 2025, der sich nur knapp geschlagen geben muss.

Details dazu finden Sie hier, und unsere kleine Tabelle untenstehend.

Abfüllung Punkte

Longrow 21 yo (46%, OB, Limited Release, 2023) 89 Kilkerran ‘Heavily Peated Batch 13’ (58.6%, OB, 2025) 87

Unser Bild zeigt die Stills von Glengyle, auf denen der Kilkerran gebrannt wird. Das Titelbild zeigt Springbank.