Serge verkostet: Glenugie und Glenury Royal

Zwei Destillerien, die schon lange nicht mehr aktiv sind und deren Abfüllungen seltener und seltener werden sind Glenugie und Glenury Royal. Von Glenugie ist seit 2018 kein Bottling mehr auf den Markt gekommen, von Glenury Royal seit 2022. Umso überraschter waren Whiskyenthusiasten, als im April diesen Jahres von dort ein neues Bottling im Rahmen der Diageo Rare Series auftauchte – für umgerechnet etwas mehr als 6300 Euro.

Serge hat sich als Sparring Partner für diese neue Abfüllung einen Glenugie aus der SMWS ausgesucht, der 1993 abgefüllt wurde. Die Tasting Notes wie immer bei ihm, bei uns hier die Tabelle mit den Punktewertungen:

Abfüllung Punkte

Glenugie 15 yo 1977/1993 (63.6%, Scotch Malt Whisky Society, #99.3) 85 Glenury Royal 1970/2026 (62.4%, OB, Rare Series, 232 bottles) 87

Für das Titelbild haben wir die (schon abgerissene) Glenugie Distillery ausgesucht…