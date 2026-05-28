Zweite THY Festival Abfüllung vorgestellt: Barley, Oat & Rye

Nach der THY Festival-Abfüllung Nr. 1 gestern möchten wir Ihnen heute auch das zweite Bottling nicht vorenthalten: Es ist der THY Barley, Oat & Rye, ein Single Estate Grain Blend, der mit 48,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde und umgerechnet ca. 107 Euro kosten wird.

Was macht den THY Barley, Oat & Rye nun besonders? Er wurde mit 4 verschiedenen Malzarten gebrannt: 40% Vienna Malt, 30% Pale Malt, 20% ungemälzter Hafer und 10% Roggen. Gereift wurde der Whisky in zwei Bourbon Casks und einem Apfel-Eiswein Fass der Cold Hand Winery.

Geschmacklich darf man sich von ihm Aromen von Vanille, Nougat, Milchschokolade, Pfeffer, Frucht und Eichenwürze erwarten.

Die Festivalabfüllungen von THY gibt es nur vor Ort zu kaufen – eine Flaschenanzahl für den THY Barley, Oat & Rye haben wir (noch) nicht in Erfahrung bringen können.