Serge verkostet: Whiskys aus aller Welt

Und wieder geht es bei Serge Valentin um Whiskys aus den „nichtklassischen“ Whiskyländern – diesmal sind es Abfüllungen aus Frankreich, Finnland, China, Slowenien, England, Dänemark, Norwegen und Indien – und bis auf die Abfüllung aus Frankreich, die sich mit 79 Punkten begnügen muss, befinden wir uns in den 80ern und damit im Bereich von „gut“ (Slowenien) bis „sehr gut“ (alle anderen).

Im Detail sind die Whiskys in der Verkostung besprochen, den punktemäßigen Überblick liefern wir hier mit der Tabelle:

Abfüllung Punkte