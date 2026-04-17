Serge verkostet: Eine Weltreise in acht Whiskys

Seit längerem wieder einmal begibt sich Serge Valentin auf eine Whisky-Weltreise – diesmal mit acht Abfüllungen aus Korea, Italien, Deutschland, Indien, Schweden, 2x England und – wie meist – dem Startpunkt Frankreich.

Vielleicht ein Zeichen dafür, wie gut Welt-Whisky mittlerweile geworden ist, sind die sehr hohen Bewertungen für alle Abfüllungen: 84 Punkte ist das niedrigste Ergebnis dabei. Vielleicht kann also die Verkostung ein kleiner Fingerzeig an alle sein, die sich in Sachen Whisky außerhalb der klassischen Gebiete noch nicht ganz wohlfühlen: Probieren, die Welt ist größer als die eigenen (Vor)urteile. Um Serge zu zitieren:

The level is really rising everywhere, it is splendid.

Hier unsere Tabelle:

Abfüllung Punkte