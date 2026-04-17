Serge verkostet: Eine Weltreise in acht Whiskys

Seit längerem wieder einmal begibt sich Serge Valentin auf eine Whisky-Weltreise – diesmal mit acht Abfüllungen aus Korea, Italien, Deutschland, Indien, Schweden, 2x England und – wie meist – dem Startpunkt Frankreich.
Vielleicht ein Zeichen dafür, wie gut Welt-Whisky mittlerweile geworden ist, sind die sehr hohen Bewertungen für alle Abfüllungen: 84 Punkte ist das niedrigste Ergebnis dabei. Vielleicht kann also die Verkostung ein kleiner Fingerzeig an alle sein, die sich in Sachen Whisky außerhalb der klassischen Gebiete noch nicht ganz wohlfühlen: Probieren, die Welt ist größer als die eigenen (Vor)urteile. Um Serge zu zitieren:
The level is really rising everywhere, it is splendid.
Hier unsere Tabelle:
|Abfüllung
|Punkte
|Domaine des Hautes Glaces 2017/2025 ‘Episteme B17P25 Gabert’ (45%, OB, single malt, France)
|88
|London Distillery ‘Release No.1: a field in England’ (50%, OB, England, The Golden Union, hogshead and barrel, 973 bottles)
|84
|London Rye 2018/2023 ‘Chardonnay’ (57.6%, OB, East London, England, cask #57)
|85
|Smögen 11 yo 2014/2025 (60%, OB for The Whisky Blues, Sweden, cask #12, 280 bottles)
|91
|Amrut 8 yo 2016/2025 ‘Triple Distilled’ (60%, OB, for LMDW, India, bourbon barrel, cask #3976, 120 bottles)
|88
|Puni ‘Vina’ (43%, OB, Italy, Marsala, +/-2025)
|85
|Heiligenbergfeld 4 yo 2021/2025 (58.7%, OB, for Whisky Blibliothek, Germany, 1st fill amontillado, cask #1, 238 bottles)
|86
|Kimchangsoo 2021/2025 (50.8%, OB, Korea, travel exclusive, 1st fill European oloroso sherry quarter cask, 138 bottles)
|90