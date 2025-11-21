Zum ersten Mal auf der München Whisky & Spirits ist 10 Jahre WHISKY FOR LIFE aus Frankfurt am Main – und für ihre Permiere haben sich die Händler und Importeure einiges eingepackt, um es mit Ihnen auf der Messe, die ab heute in der Wappenhalle in München stattfindet, zu teilen. Nur eines der Highlights sind zwei Einzelfass-Bottlings, die extra für 10 Jahre WHISKY FOR LIFE abgefüllt wurden: Ein Glasgow 1770 aus dem 1st Fill Bourbon Cask und langer Zweitreifung in einem Ruby Portweinfass, und ein zehn Jahre alter Arran aus dem Bourbonfass.

Mehr darüber und über die interessante Master Class am Samstag ist hier zu lesen:

10 Jahre WHISKY FOR LIFE…Premiere auf der München Whisky & Spirits

Seit 2015 gibt es WHISKY FOR LIFE mit Sitz in Frankfurt am Main, Importeur der großartigen Michel Couvreur Whiskies für Süddeutschland, Botschafter für Bruichladdich („Laddie Crew Germany Member“) und Mac-Talla Lighthouse Family Member. Wir haben etwa 2.000 Whiskies im Sortiment und die vielleicht besten davon mit hier in München! Unser Schwerpunkt liegt vor allem mit auf außergewöhnlichen Malt Whiskies zu nachvollziehbaren Preisen!

Und wir sind zum ersten Mal in München in der Wappenhalle dabei und haben „volles Programm“ dabei:

Das Beste von Michel Couvreur Whiskies, inkl. unserer Jubi-Abfüllung „Symphonie des amis“ (14yo Manzanilla) und auch dem epochalen „Very Sherried 26yo Amontillado PX. Und Overaged. Und einige Raritäten im Ausschank und… HeiligenBergFeld mit Gründer und MasterDistiller Achim März mit unserer Jubi-Abfüllung „HeiligenBergFeld 2022/2025 Cask No. 1 WFL 10 Jahre First Fill Amontillado Sherry 59,0%“, die es nur bei WHISKY FOR LIFE und hier am Stand gibt, sowie einige Abfüllungen von Achim, die es „eigentlich“ gar nicht mehr gibt. WHISKY FOR LIFE Own Bottlings: Wir haben herausragende Einzelfassabfüllungen dabei, die begeistern werden, der letzten ist gerade (am Donnerstagnachmittag) bei uns eingetroffen, ein sensationeller Glasgow 1770 mit 1st Fill Bourbon Cask-Basis und knapp 5 -jähriger Zweitreifung in einem wunderbaren Ruby Portweinfass. Außerdem einer der besten 10-jährigen Malts, den ich je probieren durfte, ein Arran 2015/2025 10yo 1st Fill Bourbon Barrel WFL 10th anniversary 58,4%, den man probiert haben sollte! Und zu guter Letzt das volle Programm von Bruichladdich, für die wir strolzer „Laddie Crew Germany Member“ sind, d.h. wir haben Laddie auch mit den letzten Laddie Crew „Micro Provenance“ Single Cask Bottlings“ dabei, sehr gute Port Charlottes und auch die Octomores 16er, 15er und 14er.

Und am Samstag bieten wir auch noch eine MasterClass an, denn wir wollen mit Euch gemeinsam feiern mit 4 tollen Jubiläums-Abfüllungen:



– Whitlaw (HIGHLAND PARK) 2003/2025 21yo UNBOUND Hogshead No. 748

– MICHEL COUVREUR WHISKIES “La Symphonie des amis” 2011/2025 14yo Germany Exclusive Manzanilla

– HEILIGENBERGFELD 2022/2025 Cask No. 1 WFL 10 Jahre First Fill Amontillado Sherry

– LEDAIG 2008/2025 17yo Monbazillac Cask Joint Bottling TWA, Whisky-Doris und WFL



Wer da nicht dabei sein kann oder will, ist selbst dran schuld….;-) Seid dabei und feiert mit!