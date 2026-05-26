Neu bei Kirsch Import: The GlenAllachie Palo Cortado Sherry Finish und Barolo Single Cask, Thompson Bros. Triple, Cask Finishes aus Glasgow, Gordon & MacPhail Speymalt sowie Glencadam in neuer Ausstattung

Dreimal Lowlands, dreimal Highlands und sechsmal Speyside: Das sind die schottischen Herkunftsregionen der zwölf Whisky-Neuheiten, die uns Kirsch Import am heutigen Dienstag vorstellt.

Wie gewohnt finden Sie alle weiteren Informationen und Details zu diesen Abfüllungen hier im Anschluss, diesmal mit Tasing Notes zu jedem Bottling:

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Seltene Speysider:

The GlenAllachie Sherry Series & Barolo Single Cask

Welches Fass den besten Einfluss auf welchen Whisky hat, das wissen nur Wenige so sicher wie Billy Walker. Wer dafür abseits der GlenAllachie Core Range Belege sucht, wird hier doppelt fündig: mit einem seltenen Sherry-Finish und einer Single-Cask-Premiere.

In der Sherry Series untersucht der legendäre Master Distiller, welchen Einfluss Nachreifungen in unterschiedlichen Sherryfässern auf Whisky mit derselben Fasshistorie haben. Die vierte Abfüllung der Reihe wurde durch den rarsten Sherry-Stil veredelt: The GlenAllachie 11 y.o. – Palo Cortado Sherry Finish.

Das Resultat? Ein Whisky mit wunderbar vielschichtigem Charakter, geprägt von reifen Pflaumen, dunklem Mokka und wärmendem Zimt.

The GlenAllachie 2014/2025 wurde nicht nur exklusiv für den deutschen Markt abgefüllt, sondern auch erstmals von der Brennerei selbst aus einem Barolo Barrel. In nur 292 Flaschen bringt das Single Cask den kraftvollen Charakter des „Königs der Weine“ zum Ausdruck – mit süßen Kirschen, Zimt-Buttercreme und den typischen Nuancen von Trüffel.

GlenAllachie 11 y.o. Palo Cortado Sherry Cask Finish

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Einladender Zimt und cremiges Butterscotch verbinden sich mit reifen Pflaumen. Floraler Heidehonig, Rosinen und die feine Schärfe von kandiertem Ingwer verleihen dem Bouquet eine komplexe Tiefe.

Geschmack: Intensive Brombeeren und warme Backgewürze treffen auf süße Maraschino-Kirschen und dunklen Mokka. Das Mundgefühl wird von Pflaumenmarmelade, edlem Sirup und einem Hauch Schokolade geprägt.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit den Restsüßen von Sirup und Schokolade. Würziger Zimt und die charakteristischen Noten von Mokka und Pflaume klingen harmonisch aus.

Wahre Genusskultur zeigt sich oft in der bewussten Wahl von Reifeprozessen, die weit über das Übliche hinausgehen. Wenn ein Destillat elf Jahre lang im Herzen der Speyside ruht, um schließlich in den seltensten Fässern der Weinwelt veredelt zu werden, entsteht ein Erlebnis von bemerkenswerter Tiefe. Dieser GlenAllachie aus der „Wood Collection“ ist eine Einladung, die feinen Nuancen einer meisterhaften Fassauswahl zu erkunden.

Die Symbiose aus Speyside-Charakter und andalusischer Rarität

Unter der Leitung von Master Distiller Billy Walker nutzt die unabhängige Brennerei ihren Freiraum für mutige, handwerkliche Experimente. Dieser 11-jährige Single Malt erhielt sein prägendes Finish in Puncheon- und Hogshead-Fässern, die zuvor den seltenen Palo Cortado Sherry beherbergten. Dieser Weinstil ist eine Besonderheit: Er entsteht, wenn die schützende Flor-Hefe spontan abstirbt, wodurch der Wein die Trockenheit eines Finos mit der nussigen Fülle eines Olorosos vereint – eine Komplexität, die sich eins zu eins in das Destillat überführt.

Ein herbstliches Bouquet aus dunklen Früchten und feiner Würze

Im Glas präsentiert sich der Malt in einem natürlichen, tiefen Mahagoni, das ganz ohne den Zusatz von Farbstoffen auskommt. Das Bouquet besticht durch würzigen Zimt, Butterscotch und Damaszener-Pflaumen, untermalt von Heidehonig und kandiertem Ingwer. Am Gaumen entfaltet sich eine füllige Textur mit Noten von gerösteten Honigwaben, Brombeeren und Mokka, die in ein langes Finale aus Maraschino-Kirschen, Rübensirup und dunkler Schokolade übergehen.

Der perfekte Begleiter für besondere Momente

Mit einer kräftigen Stärke von 48 % Vol. und dem Verzicht auf Kältefiltration bleibt die volle aromatische Integrität dieses Single Malts erhalten. Diese limitierte Abfüllung empfiehlt sich besonders für Kenner, die das spannungsreiche Spiel zwischen trockenen Weinnoten und schwerer Süße schätzen. Genießen Sie diesen Tropfen am besten pur bei Zimmertemperatur, um der Vielschichtigkeit des Palo Cortado Finish den nötigen Raum zur Entfaltung zu geben.

GlenAllachie 2014/2025 – 10 y.o. – Barolo Wine Barrel #9900202 – Kirsch Exclusive

Alkoholgehalt: 61.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Kirschen und getrocknete Beeren verschmelzen mit der süßen Geschmeidigkeit von Butterscotch. Akzente von Anis und die leichte Schärfe von Ingwer verleihen dem Bouquet eine raffinierte Tiefe.

Geschmack: Dichte Mokka-Noten und frische Orangenschale verbinden sich mit der sanften Würze von Zimt-Buttercreme. Ein Hauch von weichem Pfeffer sorgt für eine lebendige und zugleich komplexe Struktur am Gaumen.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit der herben Eleganz von Kirschholz und einer dezenten, würzigen Pfeffernote.

Beschreibung

Ein Single Malt, der die kräftige Struktur eines italienischen Rotweinklassikers mit der sanften Seele der Speyside verbindet und dabei eine bemerkenswerte Klarheit bewahrt. In der Stille der Lagerhäuser von GlenAllachie reifte dieser Tropfen zu einer Komplexität heran, die weit über sein Alter von zehn Jahren hinausweist und die Handschrift einer sorgsamen Fassauswahl trägt.

Die Symbiose von Speyside-Destillat und piemontesischer Eiche

Unter der Ägide von Master Distiller Billy Walker entstand am 13. Oktober 2014 ein Destillat aus reiner gemälzter Gerste, das seine Bestimmung in einem edlen Barolo-Weinfass fand. Dieses Single Cask lagerte über ein Jahrzehnt in der Speyside, bevor es im Juli 2025 exklusiv für den deutschen Markt abgefüllt wurde. Die Limitierung auf lediglich 292 Flaschen unterstreicht den besonderen Charakter dieser Edition, die als Originalabfüllung ungefiltert und in ihrer natürlichen Farbe präsentiert wird.

Ein Bukett aus dunklen Früchten und feiner Würze

Das Auge erblickt ein sattes Bernsteingold, während die Nase von süßen Kirschen, getrockneten Beeren und einem Hauch weißer Schokolade umspielt wird, ergänzt durch Anis und kristallisierten Ingwer. Am Gaumen entfaltet sich die volle Intensität der 61,9 % Vol. in Form von Heidehonig und Mocha, verwoben mit brandierten Obstfrüchten und einer cremigen Zimt-Note. Der Nachhall bleibt langanhaltend präsent und verabschiedet sich mit Nuancen von Kirschholz und einer dezenten, würzigen Pfeffrigkeit.

Kraftvoller Solist für anspruchsvolle Genießer

Wer charakterstarke Whiskys mit deutlichem Wein-Einfluss schätzt, findet hier einen Begleiter, der trotz seiner hohen Fassstärke eine bemerkenswerte Balance hält. Die minimalistische Gestaltung des weißen Etiketts und der cremefarbenen Verpackung lenkt den Fokus ganz auf den kostbaren Inhalt des Barolo-Fasses. Wir empfehlen, diesen Single Malt zunächst pur zu verkosten und anschließend mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die vielschichtigen Aromen von Orangenenzest und Trüffel vollständig zu entfalten.

Thompson Bros. Triple:

Glenburgie-Geheimtipp & besondere Blends

Die Thompson Bros. belegen einmal mehr, wieso sie als einer der spannendsten modernen Abfüller gelten. Wie? Mit einem neuartigen Blended Malt, einem herausragend günstigen Glenburgie 17 y.o. und einer Neuauflage ihres Sutherland Highland Blended „Meowlt“.

Für den Alness 12 y.o. wurde der besonders kraftvolle Charakter von stark getorftem Dalmore mit der lebendigen, grasigen Eleganz eines in First-Fill-Fässern gereiften Teaninich vereint. Der weltweit einzigartige Blended Malt vereint zwei benachbarte Giganten auf eine noch nie dagewesene Weise.

Glenburgie gilt unter Whiskyfans längst als Geheimtipp. Mit ihrem Glenburgie 17 y.o. bereichern die Thompson Bros. die Community um ein ehrliches, charaktervolles Small Batch – zu einer für dieses Alter ungewöhnlich fairen UVP von 84,90€.

Der Sutherland 5 y.o. ist die etwas verspätete 2025er-Edition des Highland Blended Malt. Hier treffen 26,28% Dornoch Whisky aus der hauseigenen Thompson-Brennerei auf wesentlich ältere 73,72% Clynelish und einen Schuss Single Malt aus einer legendären Nachbarbrennerei (ebenfalls ein „Katzenfan“).

Alness 12 y.o. Blended Malt Scotch Whisky – Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 50% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Banane und spritzige Mandarinenschale vereinen sich mit honigsüßen Akzenten und einer Spur grüner Kräuter. Ein eleganter Hauch von Torfrauch schwebt subtil über dem fruchtigen Ensemble.

Geschmack: Das Mundgefühl ist geprägt von cremigem Vanillejoghurt, Kokos und lebhaften Noten von Kiwi und Apfel. Eine präsente Eichenwürze balanciert die fruchtigen Komponenten und den feinen Rauch gekonnt aus.

Nachklang: Das langanhaltende Finale präsentiert eine feine Balance zwischen hellen Früchten und sanfter Holzwürze. Ein dezenter Rauchakzent untermalt den Ausklang harmonisch.

Beschreibung

Für Momente, die nach einem charakterstarken Begleiter verlangen, bietet dieser Blended Malt eine faszinierende Verbindung zweier gegensätzlicher Nachbarn aus den schottischen Highlands. Es ist eine Begegnung, die das Gewohnte herausfordert und eine neue Perspektive auf die aromatische Tiefe der Region Ross-shire eröffnet.

Eine surreale Fusion aus Ross-shire

Die unabhängigen Abfüller Thompson Bros. präsentieren mit dem Alness eine Premiere, die das industrielle Rückgrat eines stark getorften Dalmore mit der grasigen Eleganz von Teaninich verbindet. Über zwölf Jahre reifte diese Komposition in einer Kombination aus Refill Hogsheads und First-Fill-Barrels, bevor sie im Februar 2026 in Dornoch abgefüllt wurde. Das surreale Etikett mit dem Hirsch-Fisch-Mischwesen spiegelt dabei die harmonische Widersprüchlichkeit dieses Blends wider.

Rauchige Balance und helle Fruchtaromen

In einem leuchtenden Gelbgold präsentiert sich das Destillat, das in der Nase mit reifen Bananen, Mandarinenschale und einem Hauch von Honig spielt, während ein feiner Torfrauch dezent im Hintergrund schwebt. Am Gaumen entfaltet sich eine cremige Textur von Vanillejoghurt, die rasch in würzige Eichennoten sowie exotische Anklänge von Kokosnuss und Kiwi übergeht. Die 50 % Alkoholgehalt tragen die Aromen kraftvoll, ohne die feine Balance zwischen Süße und Rauch zu stören.

Ein Sammlerstück für Entdecker

Dieser auf lediglich 800 Flaschen limitierte Whisky ist eine Empfehlung für Kenner, die das Spiel mit Kontrasten schätzen und eine unverfälschte, nicht kältefiltrierte Qualität suchen. Wir empfehlen die Verkostung pur bei Zimmertemperatur, um der komplexen Entwicklung von der fruchtigen Süße bis zum langanhaltenden, leicht rauchigen Finale genügend Raum zu geben. Es ist ein Tropfen, der zeigt, wie meisterhaftes Blending die Grenzen etablierter Destillerie-Charaktere neu definieren kann.

Glenburgie 2009/2026 – 17 y.o. – Single Malt Scotch Whisky – Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 53.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein einladendes Bouquet von hellem Pfirsich und Apfel wird von der sanften Süße aus Vanille und cremigem Karamell harmonisch ergänzt.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich der Malt balanciert mit einer feinen Verbindung aus Karamell und Vanille, getragen von der Fruchtigkeit reifer Äpfel.

Nachklang: Das Finale überzeugt durch Beständigkeit und eine präzise, noble Note von Eichenholz.

Beschreibung

Die jahrelange Ruhe in den schottischen Highlands hat aus diesem Destillat einen Ausdruck von bemerkenswerter Reife geformt. Wenn ein Single Malt über siebzehn Jahre hinweg die Essenz seines Fasses atmet, entsteht eine Komplexität, die weit über das gewöhnliche Maß hinausreicht und die Geduld der Handwerker belohnt.

Die Symbiose aus Speyside-Tradition und Dornoch-Expertise

Dieser Single Malt wurde am 22. Januar 2009 in der traditionsreichen Glenburgie-Brennerei destilliert und fand seine Vollendung unter der Obhut der Thompson Bros. aus Dornoch. Die Wahl fiel hierbei auf 1st-Fill-Barrels, die dem Brand über 17 Jahre hinweg eine besonders intensive aromatische Struktur verliehen haben. Mit der Abfüllung im Februar 2026 und einer kräftigen Stärke von 53,7% Vol. bleibt der Whisky in seiner reinsten Form erhalten – selbstverständlich ohne Kältefiltration und in seiner natürlichen, bernsteinfarbenen Pracht.

Ein Zusammenspiel von hellen Früchten und feiner Würze

Das Bukett offenbart unmittelbar die Eleganz der Speyside, geprägt von hellen Früchten wie saftigem Pfirsich und grünem Apfel. Am Gaumen verbindet sich diese Fruchtigkeit mit der cremigen Süße von Vanille und Karamell, die durch die Erstbelegung der Fässer besonders präsent und strukturiert wirkt. Eine subtile mineralische Note und die feine Würze von gereiftem Holz runden das sensorische Erlebnis ab und führen in einen langanhaltenden, eleganten Nachklang.

Ein Charakterstück für anspruchsvolle Momente

Diese limitierte Edition ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, die die unverfälschte Kraft fassstarker Whiskys und die Handschrift unabhängiger Abfüller schätzen. Aufgrund der hohen Intensität empfiehlt es sich, dem Tropfen im Glas Zeit zur Entfaltung zu geben oder ihn mit wenigen Tropfen Wasser zu öffnen, um die filigranen Fruchtnuancen freizusetzen. Das gestalterisch anspruchsvolle Etikett mit dem markanten Eulen-Motiv unterstreicht den kuratierten Charakter dieser Abfüllung, die jede Sammlung bereichert.

Sutherland 5 y.o. Highland Blended Malt Whisky – Thompson Bros. (2025)

Alkoholgehalt: 48.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Ananas und Melone verschmelzen mit dem würzigen Charakter trockener Gerste und zarten Mandelnoten. Ein feiner Akzent von Olivenöl verleiht dem Bouquet eine elegante, substanzielle Tiefe.

Geschmack: Eine ausgeprägte Wachsigkeit kleidet den Gaumen aus und trägt lebhafte Impulse von Zitrone und karamellisiertem Zucker. Saftige Melone sorgt zusammen mit tropischer Ananas für ein kraftvolles, strukturiertes Mundgefühl.

Nachklang: Das Finale verweilt mit feiner Zuckersüße und einer Zitrusnote. Ein geschmeidiger, beinahe öliger Eindruck sorgt für einen harmonischen und präzisen Ausklang.

Beschreibung

Ob als bewusster Einstieg in die Welt charaktervoller Highland-Malts oder als spannende Entdeckung für Kenner spezifischer Texturen – dieser Sutherland Blended Malt beweist, dass Zeit in den Highlands eine ganz eigene Dynamik besitzt. Was ursprünglich als zügige Abfüllung geplant war, entwickelte durch eine ungeplante, achtmonatige Lagerung nach der Vermählung eine Tiefe, die das Warten lohnenswert macht.

Die Kunst der Vermählung in Sutherland

Hinter dieser Abfüllung stehen die Thompson Bros. aus Dornoch, die für ihr tiefes Verständnis von Destillaten und Reifeprozessen bekannt sind. Die Komposition ist eine Hommage an ihre Heimat Sutherland: Den Löwenanteil bildet mit über 73 % ein Single Malt der Brennerei Clynelish, ergänzt durch kräftigen Spirit der Dornoch Distillery und einen „Teelöffel“ einer weiteren legendären Highland-Destillerie. Gereift in Bourbon-Octaves, durfte dieser Blend nach seiner Zusammenführung im Juni 2025 noch einmal acht Monate lang lagern, um zu einer harmonischen Einheit zu verschmelzen.

Wachsartige Textur und tropische Akzente

In einem hellen Blassgold schimmert das Destillat im Glas und verströmt sofort ein konzentriertes Bouquet von Honigmelone und reifer Ananas. Diese fruchtige Kopfnote wird von einer rustikalen Basis aus staubiger Gerstengrütze, Mandeln und einer feinen Nuance von erstgepresstem Olivenöl unterfunden. Am Gaumen entfaltet sich die für Sutherland so typische, wachsartige Textur, die den Mundraum auskleidet und Aromen von Ananassaft sowie Zitronenzeste trägt. Der Nachklang bleibt mittellang und erinnert an geschmolzene Butter mit einem Hauch von karamellisiertem Zucker.

Ein Highland-Moment für Entdecker

Dieser Blended Malt ist eine Empfehlung für Genießer, die das Spiel zwischen Fruchtigkeit und einer schweren, öligen Textur schätzen. Mit einer Stärke von 48,5 % Vol. ist er kräftig genug, um seine komplexen Aromen pur zu entfalten, profitiert aber auch von einem Moment des Atmens im Glas. Das markante gelbe Etikett mit dem roten Löwen unterstreicht den stolzen Charakter dieser auf 950 Flaschen limitierten Edition, die das Handwerk der Thompson Bros. in Reinform widerspiegelt.

Wine Cask Finishes abseits des Mainstreams:

Drei neue Small Batches von Glasgow 1770

Die Glasgow Distillery lotet die Grenzen moderner Fassreifung weiter aus: Mit drei neuen Abfüllungen der Small Batch Series treffen Amarone-, White-Port- und Passito-di-Caluso-Fässer auf die verschiedenen Hausstile der urbanen Brennerei. Das Ergebnis? Limitierte Single Malts voller Frucht, Rauch und spannender Kontraste.

Der Glasgow 1770 6 y.o. – Amarone Cask Finish verbindet den weichen, ungetorften Brennereicharakter mit der intensiven Fruchtigkeit italienischer Weinfässer. Ein fast zweijähriges Finish sorgt für Noten von Erdbeeren, reifen Kirschen, cremiger Vanille und dunkler Schokolade, begleitet von dezenter Würze.

Mit dem Glasgow 1770 6 y.o. – White Port Cask Finish zeigt die Glasgow Distillery eine Variante ihrer dreifachen Destillation. Der elegant-fruchtige Lowlander reifte in Hogsheads aus französischer Eiche nach – für Zitrusnoten, grünen Apfel, Honig und florale Akzente, die sich cremig an den Gaumen schmiegen.

Rauchfans kommen beim Glasgow 1770 5 y.o. – Passito di Caluso Cask Finish auf ihre Kosten. Der Torf-Malt wurde in seltenen italienischen Dessertweinfässern aus dem Piemont veredelt. Maritime Rauchnoten, Honigsüße, kandierte Zitrusfrüchte und getrocknete Aprikosen treffen so auf mineralische Tiefe und würzigen BBQ-Charakter.

Glasgow 1770 – 2019/2026 – 6 y.o. – Amarone Cask Finish

Alkoholgehalt: 53% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Erdbeeren und dunkle Kirschen verbinden sich in der Nase mit der sanften Süße von weichem Toffee und einem Hauch floraler Eleganz.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein Zusammenspiel aus heller Vanille, reifer Banane und spritziger Orange, das von einer markanten, erdigen Würze strukturiert wird.

Nachklang: Das Finale ist geprägt von feinherber Schokolade und einem langanhaltenden Nachhall warmer, würziger Erdtöne.

Beschreibung

Ein Paradebeispiel dafür, wie facettenreich und durchdacht ein modernes Destillat schmecken kann, wenn schottische Tradition auf den leidenschaftlichen Einfluss italienischer Weinkultur trifft. Dieser kupferfarbene Single Malt aus der pulsierenden Metropole Glasgow erzählt eine Geschichte von Geduld und präziser Fassauswahl, die weit über die Grenzen der Lowlands hinausreicht.

Urbane Destillationskunst und italienische Fassreife

Die im Jahr 2012 neu begründete Glasgow Distillery besinnt sich auf die historischen Wurzeln ihrer Heimatstadt und verbindet diese mit zeitgemäßer Transparenz. Dieser am 14. Mai 2019 zweifach destillierte Single Malt reifte zunächst fünf Jahre in First Fill Bourbon Barrels, bevor er für weitere ein Jahr und neun Monate in italienischen Amarone-Weinbarriques veredelt wurde. Die Vermählung der drei spezifischen Fässer 19/1534, 19/1535 und 19/1536 resultiert in einer limitierten Edition von lediglich 1.060 Flaschen, die den charaktervollen Stil der Brennerei in ein neues Licht rückt.

Ein Zusammenspiel von roten Beeren und erdiger Würze

Strukturierter Genuss für besondere Momente

In hellem Kupfer schimmert die Flüssigkeit im Glas, ganz ohne Kältefiltration und in natürlicher Farbgebung belassen. Das Bukett offenbart intensive Noten von Erdbeeren und reifen Kirschen, die von einer sanften Toffee-Süße und floralen Akzenten getragen werden. Am Gaumen entfaltet die Abfüllung bei kräftigen 53 % Vol. eine cremige Vanille, die von einer charakteristischen erdigen Würze sowie Nuancen von Banane und Orange ausgeglichen wird, bevor dunkle Schokolade den langanhaltenden Nachklang einleitet.

Dank seiner komplexen Struktur und der hohen Intensität eignet sich dieser sechsjährige Whisky vor allem für den puren Genuss bei Zimmertemperatur. Ein vorsichtig dosierter Tropfen Wasser kann dabei helfen, die dichten Fruchtaromen der Weinreifung noch weiter zu entfalten und die Textur zu verfeinern. Das moderne Design der Verpackung in Schwarz mit kupferfarbenen Akzenten unterstreicht den sorgfältig zusammengestellten Charakter dieser Small Batch Series und macht sie zu einer Entdeckung für Liebhaber weinfassgereifter Destillate.

Glasgow 1770 – 2019/2026 – 6 y.o. – Triple Distilled White Port Cask Finish

Alkoholgehalt: 53.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein lebendiges Zusammenspiel von knackigem grünem Apfel und Zitrusnoten wird von einem feinen Hauch floralen Honigs elegant untermalt.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine präsente Vanillesüße, die harmonisch in eine tiefgründige, florale Honignote eingebettet ist.

Nachklang: Das langanhaltende Finale überzeugt mit der weichen Fruchtigkeit reifer Pfirsiche und einer subtilen Zitrusnote.

Beschreibung

Es gibt Abfüllungen, die sofort eine Geschichte von urbaner Erneuerung und handwerklicher Präzision erzählen – dieser Single Malt aus dem Herzen Glasgows ist ein solches Exemplar. Er fängt die Dynamik einer modernen Metropole ein und verbindet sie mit der geduldigen Reifezeit in sorgsam gewählten Hölzern zu einem charakterstarken Gesamtkunstwerk.

Urbane Destillierkunst und die Finesse des weißen Ports

Die Glasgow Distillery besinnt sich mit ihrer Marke 1770 auf die historischen Wurzeln der Stadt und interpretiert sie auf zeitgemäße Weise neu. Dieser am 09. Dezember 2019 destillierte Single Malt durchlief eine dreifache Destillation, was ihm eine außergewöhnliche Reinheit und Eleganz verleiht. Nach einer ersten Reifephase von über vier Jahren in First-Fill-Ex-Bourbon-Barrels erhielt das Destillat ein 19-monatiges Finish in seltenen White Port French Oak Hogsheads, was die aromatische Komplexität auf ein neues Niveau hebt.

Ein gelbgoldenes Spiel aus hellen Früchten und floralem Honig

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem strahlenden Gelbgold, das durch den Verzicht auf Farbstoffe seine vollkommene natürliche Brillanz bewahrt. Die Nase wird von frischen Zitrusnoten und knackigem grünem Apfel begrüßt, die harmonisch in floralen Honig und lebendige Vanille übergehen. Am Gaumen entfaltet sich trotz der kraftvollen 53,3 % Vol. eine strukturierte Textur, die von einer feinen, floralen Würze und reifen Pfirsichen im cremigen Nachklang begleitet wird.

Exklusiver Small-Batch-Genuss für Entdecker

Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 730 Flaschen ist diese Abfüllung aus der Small Batch Series eine Empfehlung für Genießer, die das Zusammenspiel von hoher Alkoholstärke und filigraner Fruchtigkeit schätzen. Das moderne Design der Flasche mit seinen kupferfarbenen Akzenten auf schwarzem Grund unterstreicht den zeitgenössischen Anspruch dieser Lowland-Destillerie. Wir empfehlen, diesen Single Malt pur zu verkosten oder mit wenigen Tropfen Wasser zu öffnen, um die feinen Nuancen der zwei vermählten Einzelfässer vollständig zu ergründen.

Glasgow 1770 – 2020/2026 – 5 y.o. – Peated Passito di Caluso Cask Finish

Alkoholgehalt: 57.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein markanter Küstenrauch und eine feine Meeresbrise verbinden sich mit dem eleganten Duft von wachsigen Zitruszesten und einer Spur von Salz.

Geschmack: Die opulente Süße von getrockneten Aprikosen und reichhaltigem Honig verschmilzt am Gaumen mit einer präsenten, charaktervollen Rauchnote.

Nachklang: Der langanhaltende Nachhall beeindruckt mit der würzigen Schärfe von kandiertem Ingwer und einem verbleibenden, tiefen Rauchfundament.

Beschreibung

Manche Destillate überzeugen durch ihre ungestüme Kraft, andere durch eine fast schon lyrische Balance zwischen gegensätzlichen Welten. In diesem fünfjährigen Single Malt begegnen sich der raue, maritime Charakter schottischen Torfrauchs und die sonnenverwöhnte Eleganz eines seltenen italienischen Dessertweins zu einem harmonischen Dialog im Glas.

Urbane Brennkunst und italienische Fass-Exzellenz

Die 2012 gegründete Glasgow Distillery führt die Tradition ihrer historischen Vorgängerin von 1770 in einem modernen, urbanen Umfeld fort. Dieser Small Batch Whisky wurde am 12. Oktober 2020 zweifach destilliert und reifte zunächst für über drei Jahre in First Fill Wild Turkey Bourbon Barrels. Seine außergewöhnliche Veredelung erhielt er durch ein zwanzigmonatiges Finish in Barriques, die zuvor den kostbaren Passito di Caluso beherbergten, was diesem Peated Single Malt eine seltene aromatische Komplexität verleiht.

Ein Spiel aus maritimem Rauch und mediterraner Süße

In einem leuchtenden Kupfer fließt der Whisky ins Glas und offenbart bereits im Duft ein komplexes Zusammenspiel von Küstenrauch und wachsiger Zitronenschale. Am Gaumen entfaltet sich eine füllige Textur, die von getrockneten Aprikosen, reichem Honig und einer feinen Salzigkeit geprägt ist. Aufgrund der Abfüllung in Fassstärke von 57,8 % Vol. und dem Verzicht auf Kältefiltration bleiben die intensiven Aromen und die würzige Note von kandiertem Ingwer im Nachhall vollständig erhalten.

Ein kraftvolles Statement für Entdecker

Diese auf lediglich 690 Flaschen limitierte Edition richtet sich an Kenner, die das Besondere suchen und die Verbindung von Rauch und Frucht schätzen. Aufgrund seiner hohen Intensität empfiehlt es sich, diesen Single Malt pur oder mit wenigen Tropfen Wasser zu verkosten, um die Nuancen der Passito-Süße individuell zu erkunden. Es ist eine Einladung für Momente bewussten Genusses, in denen Handwerk und die Herkunft aus den Lowlands im Vordergrund stehen.

25 Jahre gereift:

Gordon & MacPhail Speymalt von Macallan im Premium Pack

In seiner über 130-jährigen Geschichte hat sich Gordon & MacPhail nicht nur engste Verbindungen zu Schottlands Brennereien erarbeitet, sondern auch einige Privilegien. Zum Beispiel: das unabhängige Abfüllen der wunderbar komplexen Macallan-Destillate – und zwar unter dem Namen der Brennerei. Jetzt gibt es 25 y.o. Nachschub.

Der Speymalt from Macallan Distillery 2000/2026 reifte im First Fill Sherry Butt Nr. 3235. Nach über zwei Dekaden duftet die Rarität nach eingekochten roten Früchten, Datteln und dunkler Schokolade. Am Gaumen entfalten sich Noten von Orangenzesten, gerösteten Haselnüssen und Ingwer, die einen von reifer Eiche und Marzipan geprägten Nachklang einleiten.

Macallan 2000/2026 G&M Speymalt – 25 y.o. – 1st Fill Sherry Butt #3235

Alkoholgehalt: 58.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Tiefgründige Noten von dunkler Edelschokolade verbinden sich elegant mit der konzentrierten Süße reifer Datteln.

Geschmack: Lebhafte Akzente von Orangen und das Aroma gerösteter Haselnüsse werden von einer dezenten Ingwerwürze untermalt.

Nachklang: Das Finale präsentiert charaktervolle, gereifte Eichenholznoten und einen feinen Hauch von edlem Marzipan.

Beschreibung

Die jahrelange Reifung und die ungestörte Ruhe in den Lagerhäusern von Elgin haben aus diesem Destillat ein Monument der Speyside-Tradition geformt. Wenn ein Macallan über ein Vierteljahrhundert in einem erstbelegten Sherryfass verweilt, entsteht eine aromatische Tiefe, die weit über das Gewöhnliche hinausreicht und die Geduld der Kuratoren belohnt.

Ein Vierteljahrhundert im Zeichen des First Fill Sherry Butts

Am 25. September 2000 destilliert, reifte dieser Single Malt unter der fachkundigen Aufsicht des Traditionshauses Gordon & MacPhail. Die Wahl fiel auf ein First Fill Sherry Butt mit der Nummer 3235, welches dem Brand über 25 Jahre hinweg seine charakteristische Struktur und Farbe verlieh. Die Abfüllung erfolgte am 6. März 2026 in natürlicher Fassstärke von 58,5 % vol., wobei für ein unverfälschtes Geschmackserlebnis gänzlich auf Kühlfiltrierung und die Zugabe von Farbstoffen verzichtet wurde.

Ockerfarbene Eleganz und eine Sinfonie dunkler Früchte

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem satten Ocker, das die intensive Interaktion mit dem europäischen Eichenholz widerspiegelt. Das Bouquet offenbart dichte Aromen von gedünsteten roten Früchten, die harmonisch mit Noten von Datteln und edelbitterer dunkler Schokolade verwoben sind. Am Gaumen entfaltet sich eine komplexe Textur: Zesten von Seville-Orangen und geröstete Haselnüsse treffen auf eine wärmende Ingwerwürze, bevor der langanhaltende Abgang von reifer Eiche und feinem Marzipan geprägt wird.

Ein Sammlerstück für den meditativen Genuss

Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 556 Flaschen richtet sich dieser Speymalt an anspruchsvolle Genießer, welche die seltene Kombination aus hoher Graduierung und fortgeschrittenem Alter zu schätzen wissen. Die hochwertige Ausstattung in einer schwarzen Box mit goldenen und roten Akzenten unterstreicht den kuratorischen Anspruch dieser Edition. Wir empfehlen, diesem Single Malt im Glas ausreichend Zeit zum Atmen zu geben, um die feingliedrigen Nuancen der 25-jährigen Reifung vollständig zu erschließen.

Wood Finishes im neuen Look:

Glencadam Andalucía, Porto Tawny & Porto Branco

Glencadam schickt mit Andalucía, Porto Tawny und Porto Branco weitere Kernabfüllungen im neuen Premium-Look an den Start. Das Anfang 2026 eingeführte Design rückt Herkunft und Qualität der Highlander stärker denn je in den Genießerfokus. Etwa durch das historische Wasserrad im Flaschenboden oder selbstbewusste Statements zur Abfüllung.

Ein besonders beliebter und vollmundiger Vertreter der Brennerei ist der Glencadam Reserva Andalucía. Nach Reifung in Bourbon Casks und Finish in Oloroso Sherry Butts ist er mit üppigen Noten ausgestattet, die den Bogen von Karamell über rote Äpfel bis zu Marzipan spannen.

Der Glencadam Reserva de Porto Tawny reift intensiv in portugiesischen Barriquefässern nach. Der Single Malt ist die richtige Wahl für Fans von kräftigen Beerentönen, Pflaumen-Crumble mit Marzipan und wärmenden, gerösteten Gewürznoten.

In Fässern, die zuvor weißen Portwein enthielten, den Geheimtipp aus dem Douro-Tal, wird der Glencadam Reserva de Porto Branco ausgebaut. Der Effekt: ein spritziger, zugleich cremiger Charakter mit Noten von Steinobst, Sommerbeeren und weißer Schokolade.

Glencadam Reserva Andalucia – Oloroso Sherry Cask Finish – Neue Ausstattung 2026

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Beerennoten verschmelzen harmonisch mit cremigem Fudge und einer feinen Vanillesüße. Ein Hauch von weichem Nougat und dezente Eichenwürze verleihen dem Bouquet eine elegante Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine geschmeidige Textur, die von der Süße intensiver Sultaninen und warmem, schmelzendem Karamell getragen wird.

Nachklang: Der Nachhall ist langanhaltend und wird von der natürlichen Süße des Honigs sowie reifen Apfelnoten geprägt, die von einer feinen Nuance von Tee elegant abgerundet werden.

Beschreibung

Wer Highland-Whisky als bewusstes Genussmittel betrachtet, findet hier einen überzeugenden Begleiter, der die Brücke zwischen der kühlen Eleganz Schottlands und der sonnenverwöhnten Wärme Andalusiens schlägt. Es ist die Verbindung aus handwerklicher Präzision und der Geduld bei der Fassreifung, die diesem Single Malt seine besondere Tiefe verleiht.

Eine Liaison aus den Highlands und dem Süden Spaniens

Die im Jahr 1825 gegründete Glencadam Distillery, gelegen im historischen Brechin, gilt unter Kennern noch immer als ein wohlgehüteter Geheimtipp der östlichen Highlands. Für die Reserva Andalucía wählt der Master Distiller zunächst Destillate aus, die in klassischen Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche reiften, um ihnen anschließend ein prägendes Finish in erstklassigen Oloroso Sherry Butts zu gönnen. Diese Fässer stammen direkt aus den renommierten Bodegas der spanischen Region Andalusien und prägen dem Whisky seinen unverwechselbaren Charakter, während die Abfüllung mit 46 % Vol. und der Verzicht auf Kühlfiltrierung die volle Textur bewahren.

Ein Zusammenspiel von cremiger Vanille und dunklen Früchten

Im Glas präsentiert sich der Single Malt in einem natürlichen, leuchtenden Gerstengold, das gänzlich ohne den Zusatz von Farbstoffen auskommt. Das Bouquet eröffnet mit einladenden Noten von reifen Beerenfrüchten, weichem Nougat und einer feinen Vanillesüße, die harmonisch mit Anklängen von getrockneten Früchten und einem Hauch Eiche verschmilzt. Am Gaumen entfaltet sich eine seidige, fast cremige Textur, die Aromen von Sultaninen, weichem Karamell und frischen Gartenfrüchten offenbart, bevor der Genuss in einem langen, von Honig und milden Gewürzen geprägten Finale ausklingt.

Der ideale Begleiter für besondere Momente

Dieser Highland Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die einen zugänglichen und dennoch komplexen „Everyday Dram“ suchen, der handwerkliche Ehrlichkeit ausstrahlt. Dank seiner Balance aus Frucht und Würze eignet er sich hervorragend für den puren Genuss bei Zimmertemperatur, idealerweise in einem bauchigen Nosing-Glas. Das ansprechende Design der hellblauen, zylindrischen Verpackung mit ihren goldenen Akzenten unterstreicht zudem den hochwertigen Anspruch dieses Highland Single Malts und macht ihn zu einer stilvollen Ergänzung für jede anspruchsvolle Bar.

Glencadam Reserva de Porto Tawny – Tawny Port Cask Finish – Neue Ausstattung 2026

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Vielschichtige dunkle Johannisbeeren treffen auf die feine Würze von kandierten Nelken und einen Hauch von Lakritz. Anklänge von Zimt und Muskatnuss verleihen dem Bouquet eine einladende Tiefe.

Geschmack: Intensive Noten von reifen Brombeeren und Kirschen harmonieren mit würzigem Pflaumenmus und dunkler Schokolade. Ein Akzent von geröstetem Kaffee und edlem Zedernholz verleiht dem Gaumen eine komplexe Struktur.

Nachklang: Das Finale überzeugt mit der Süße von goldenem Sirup und der feinen Herbe von Walnüssen. Eine dezente Nelkenwürze sorgt für einen lang anhaltenden, charaktervollen Ausklang.

Beschreibung

Es sind die feinen Nuancen und die handwerkliche Ästhetik, die bei diesem Highland Single Malt sofort ins Auge fallen. Schon die tiefrote Gestaltung der Ausstattung deutet auf den intensiven Charakter hin, den dieser Whisky während seiner besonderen Reifezeit in portugiesischen Fässern entwickeln durfte. Ein Tropfen, der die Balance zwischen der rauen Eleganz der Highlands und der süßen Fruchtigkeit des Südens sucht.

Tradition aus Brechin trifft auf portugiesische Fasskultur

Die 1825 gegründete Glencadam Distillery liegt in der historischen Stadt Brechin und gilt unter Kennern oft noch als wertvoller Insider-Tipp der östlichen Highlands. Für die Reserva de Porto Tawny wählte der Master Distiller zunächst klassische Fässer aus amerikanischer Eiche aus, bevor das Destillat sein prägendes Finish in feinsten Tawny Port Casks erhielt. Diese gezielte Nachreifung in den handverlesenen Weinfässern aus Portugal verleiht dem Whisky eine besondere Tiefe und Struktur.

Ein herbstliches Bukett aus dunklen Früchten und Gewürzen

In der Nase entfaltet sich ein sattes Aroma von dunklen Früchten, das von kandierten Nelken, Muskat und einer feinen Zimtwürze begleitet wird. Am Gaumen zeigt sich der Single Malt vollmundig mit Noten von eingekochten Pflaumen, schwarzer Johannisbeermarmelade und einem dezenten Hauch von geröstetem Kaffee sowie dunkler Schokolade. Der Nachklang ist langanhaltend und von angenehmer Wärme, wobei eine sanfte Würze von Nelken und ein Hauch von Zedernholz den komplexen Eindruck harmonisch abrunden.

Ein vielschichtiger Begleiter für anspruchsvolle Momente

Mit einer idealen Trinkstärke von 46 % Vol. und dem konsequenten Verzicht auf Kühlfilterung sowie Farbstoffe bleibt die natürliche Textur und das volle Aromenspektrum in der Flasche erhalten. Dieser Whisky ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die fruchtbetonte Profile schätzen und die Verbindung von malzigem Destillat und Wein-Finish erkunden möchten. Er entfaltet seine gesamte Pracht am besten pur bei Zimmertemperatur, idealerweise in einem tulpenförmigen Glas, das den Brombeer- und Kirscharomen den nötigen Raum zur Entfaltung gibt.

Glencadam Reserva de Porto Branco – White Port Cask Finish – Neue Ausstattung 2026

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Nektarinen und saftige Erdbeeren verschmelzen mit buttrigem Malz und einem Hauch frisch geschlagener Sahne. Dezente Noten von Zwetschgen und lebendigen Zitrusfrüchten verleihen dem Bouquet eine einladende Tiefe.

Geschmack: Ein seidiges Mundgefühl präsentiert Noten von gebackenen Äpfeln und süßen Himbeeren, die von feiner Birne ergänzt werden. Subtile Anklänge von Ingwer und Muskat verleihen der fruchtigen Süße eine elegante, würzige Struktur.

Nachklang: Das Finale zeigt sich langanhaltend mit Nuancen von weißer Schokolade. Edles Sandelholz sorgt für einen ausgewogenen und harmonischen Ausklang.

Beschreibung

Ein Single Malt, der die klassische Eleganz der Highlands mit der feinen, hellen Süße portugiesischer Starkweinfässer verbindet und dabei eine bemerkenswerte Klarheit bewahrt. In dieser Abfüllung begegnen sich die handwerkliche Präzision einer traditionsreichen Destillerie und die aromatische Tiefe einer besonderen Nachreifung in einem harmonischen Dialog.

Tradition aus Brechin trifft auf portugiesische Finesse

Die im Jahr 1825 in der historischen Stadt Brechin gegründete Glencadam Distillery blickt auf eine bewegte Geschichte in den östlichen Highlands zurück. Für die Reserva de Porto Branco wählte der Master Distiller zunächst eine klassische Reifung in American oak ex-bourbon barrels, bevor der Single Malt sein prägendes Finish in feinsten White Port barrels erhielt. Diese Small-Batch-Abfüllung wird mit einer soliden Stärke von 46 % Vol. abgefüllt, wobei konsequent auf Kühlfiltrierung und den Zusatz von Farbstoffen verzichtet wurde, um die ursprüngliche Qualität des Destillats zu wahren.

Ein Zusammenspiel aus hellen Früchten und cremiger Textur

In der klaren Flasche schimmert der Whisky in einem natürlichen Goldton, der bereits die fruchtige Charakteristik erahnen lässt. Das Bouquet eröffnet mit spritzigen Zitrusnoten, saftigen Nektarinen und einem Hauch von Vanille, unterlegt von frischen Kräutern. Am Gaumen entfaltet sich eine seidige Textur mit Aromen von gebackenen Äpfeln, Birnen und einer dezenten Würze von Ingwer und Muskatnuss, während der Nachklang durch Noten von weißer Schokolade und Sandelholz langanhaltend und ausbalanciert ausklingt.

Ein Begleiter für helle Momente und Kenner feiner Nuancen

Dieser Glencadam ist ein Paradebeispiel für einen nicht-rauchigen Highland-Whisky, der durch das White Port Cask Finish eine zusätzliche, raffinierte Ebene gewinnt. Er eignet sich ideal für den puren Genuss bei Zimmertemperatur, um die filigranen Frucht- und Gewürznoten vollständig zu erkunden. In seiner stilvollen, grünen Präsentationspackung mit den klassischen Motiven der Destillerie ist er zudem eine ansprechende Wahl für Sammler, die das Zusammenspiel von Bourbon- und Portweineinflüssen schätzen.