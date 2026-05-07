TTB-Neuheit: Macallan Carta Nautica

Der jetzt in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetauchte Macallan Carta Nautica ist nicht zu verwechseln mit dem Carta Nautica 1987 (wir berichteten hier), der mit einem Alter von 39 Jahren nicht für den breiteren Markt gedacht war. Dieser hier ist ohne Altersangabe abgefüllt, mit einer Alkoholstärke von 43% vol., dürfte daher eher in einer niedrigeren Preisklasse angesiedelt sein. Er stammt aus drei verschiedenen Fassarten: seasoned american oak sherry casks und ehemaligen Bourbon casks, die zum Teil danach mit Sherry präpariert wurden.

Für genauere Details warten wir auf die offizielle Ankündigung des Macallan Carta Nautica, aber vom Rückseitenetikett können Sie bereits die Tasting Notes ablesen.